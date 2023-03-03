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США выделили Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов
В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы undefined
Новости

США выделили Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов

В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы

Соединенные Штаты выделили Киеву 33-й по счету пакет военной помощи на сумму порядка 400 миллионов долларов. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, указав, что пока Россия сама не прекратит конфликт, Вашингтон будет поддерживать Украину и укреплять ее вооруженные силы.


В заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепа, сказано, что очередной пакет военной помощи включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц, боекомплекты для БМП Bradley, понтонные переправы и многое другое. Все это выделено из запасов Пентагона с августа 2021 года


Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на повестке дня во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в Белый дом будет стоять вопрос о том, как сохранить поставки оружия Киеву. Агентство утверждает, что канцлер может подвергнуться давлению со стороны президента США Джо Байдена.


На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в США продолжают линию на увеличение поставок вооружений на Украину и склоняют к этому всех своих европейских союзников. Он указал, что на СВО это никак не отразится, но ударит по экономике Европы и обычным людям.


24 февраля Вашингтон объявил о пакете военной помощи для Украины на сумму в два миллиарда долларов. В него вошли боеприпасы для HIMARS и ракетных систем лазерного наведения, снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских установок, беспилотники и многое другое вооружение.

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#спецоперация #сша #рф #украина #вооружения
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