Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве одного из разработчиков вакцины «Спутник V»

Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова. Об этом сообщила пресс-служба суда, уточнив, что на заседании обвиняемый признал вину — он пробудет под стражей до 2 мая.





«Хорошевским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 мая 2023 года в отношении Змановского Алексея Владимировича, обвиняемого в убийстве научного сотрудника Центра Гамалеи Андрея Ботикова», — говорится в сообщении.