Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве одного из разработчиков вакцины «Спутник V»

Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова. Об этом сообщила пресс-служба суда, уточнив, что на заседании обвиняемый признал вину — он пробудет под стражей до 2 мая.
«Хорошевским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 мая 2023 года в отношении Змановского Алексея Владимировича, обвиняемого в убийстве научного сотрудника Центра Гамалеи Андрея Ботикова», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 2 марта в квартире жилого дома на улице Рогова в Москве Змановский в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего Ботикова и скрылся. Вскоре он был задержан. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») — Змановскому грозит до 15 лет тюрьмы.
О смерти Ботикова стало известно 3 марта. Изначально в ГСУ СКР по Москве не называли имя жертвы, однако источник ТАСС подтвердил, что ею стал именно Ботиков. Собеседник указал, что это убийство на бытовой почве.