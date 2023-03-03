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Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве одного из разработчиков вакцины «Спутник V»
Мужчина признал свою вину undefined
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Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве одного из разработчиков вакцины «Спутник V»

Мужчина признал свою вину

Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова. Об этом сообщила пресс-служба суда, уточнив, что на заседании обвиняемый признал вину — он пробудет под стражей до 2 мая.


«Хорошевским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 мая 2023 года в отношении Змановского Алексея Владимировича, обвиняемого в убийстве научного сотрудника Центра Гамалеи Андрея Ботикова»,говорится в сообщении.

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По данным следствия, 2 марта в квартире жилого дома на улице Рогова в Москве Змановский в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего Ботикова и скрылся. Вскоре он был задержан. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») — Змановскому грозит до 15 лет тюрьмы.


О смерти Ботикова стало известно 3 марта. Изначально в ГСУ СКР по Москве не называли имя жертвы, однако источник ТАСС подтвердил, что ею стал именно Ботиков. Собеседник указал, что это убийство на бытовой почве.

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