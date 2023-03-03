ТАСС: В Москве нашли убитым одного из разработчиков вакцины «Спутник V»

В Москве был убит Андрей Ботиков — старший научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, который занимался созданием вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По словах собеседника агентства, тело ученого нашли в его квартире на северо-западе столицы. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту убийства Ботикова.





«По данным следствия, 2 марта 2023 года в квартире жилого дома, расположенном на улице Рогова в городе Москве, 29-летний молодой человек в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры и скрылся с места происшествия», — указывается в сообщении пресс-службы ГСУ СКР по Москве.





Источник ТАСС подтвердил, что жертвой бытового конфликта стал именно ученый Ботиков. Собеседник агентства также указал, что убийство было совершено на бытовой почве, в ходе конфликта между мужчинами.





Правоохранители по горячим следам задержали предполагаемого убийцу. Он был доставлен в полицейский участок и в ходе допроса признал свою вину. Задержанному уже предъявлено обвинение.





Следователи также выяснили, что ранее предполагаемый убийца Ботикова уже был судим за совершение тяжкого преступления.





В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте фигуранта уголовного дела. В СКР отметили, что сейчас «проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы». Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.