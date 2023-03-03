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СК возбудил уголовное дело после атаки диверсантов на села в Брянской области
В ведомстве собирают и фиксируют доказательства преступлений боевиков против гражданских лиц и силовиков undefined
Новости

СК возбудил уголовное дело после атаки диверсантов на села в Брянской области

В ведомстве собирают и фиксируют доказательства преступлений боевиков против гражданских лиц и силовиков

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту нападения украинских диверсантов на населенные пункты в Брянской области. Об этом ведомство заявило в своем Telegram-канале, уточнив, что дела заведены по статьям о теракте, покушении на правоохранителей, а также уничтожении имущества.


«СК России по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела по статьям 205, 317, 167 УК РФ», говорится в сообщении.


В СК РФ сейчас осуществляется сбор и фиксация доказательств совершения диверсантами преступлений в отношении гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов в селах Любечане и Сушаны. На месте уже работает следственная группа, в которую входят следователи, следователи-криминалисты, эксперты центрального аппарата СК РФ и СУ СК по региону.


Офицеры выполняют комплекс следственных действий, среди которых — осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших и ряд иных мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и всех причастных лиц с целью привлечения их к ответственности.


2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о том, что утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. В селе Любечане ее участники обстреляли гражданское авто — тогда погиб местный житель, а 10-летний ребенок получил ранение.


Позднее стало известно, что в результате действий диверсионной группы, проникшей на территорию области, погиб и мужчина 1966 года рождения.


Позднее в ФСБ сообщили, что вылазка боевиков была пресечена. В целях обеспечения безопасности местных жителей и инфраструктуры боевиков выдавили на Украину и нанесли по ним артиллерийский удар.

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ФСБ опубликовала видео с последствиями нападения диверсантов на Брянскую область

На кадрах запечатлены обстрелянные авто и тела двух мужчин 3 марта 2023
Dailystorm - ФСБ опубликовала видео с последствиями нападения диверсантов на Брянскую область
#спецоперация #теракт #рф #украина #ск #диверсанты
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