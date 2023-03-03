СК возбудил уголовное дело после атаки диверсантов на села в Брянской области

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту нападения украинских диверсантов на населенные пункты в Брянской области. Об этом ведомство заявило в своем Telegram-канале, уточнив, что дела заведены по статьям о теракте, покушении на правоохранителей, а также уничтожении имущества.





«СК России по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела по статьям 205, 317, 167 УК РФ», — говорится в сообщении.





В СК РФ сейчас осуществляется сбор и фиксация доказательств совершения диверсантами преступлений в отношении гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов в селах Любечане и Сушаны. На месте уже работает следственная группа, в которую входят следователи, следователи-криминалисты, эксперты центрального аппарата СК РФ и СУ СК по региону.





Офицеры выполняют комплекс следственных действий, среди которых — осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших и ряд иных мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и всех причастных лиц с целью привлечения их к ответственности.





2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о том, что утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. В селе Любечане ее участники обстреляли гражданское авто — тогда погиб местный житель, а 10-летний ребенок получил ранение.





Позднее стало известно, что в результате действий диверсионной группы, проникшей на территорию области, погиб и мужчина 1966 года рождения.





Позднее в ФСБ сообщили, что вылазка боевиков была пресечена. В целях обеспечения безопасности местных жителей и инфраструктуры боевиков выдавили на Украину и нанесли по ним артиллерийский удар.