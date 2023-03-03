СБУ обвинила священника канонической УПЦ в сотрудничестве с ФСБ

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании священника канонической Украинской православной церкви в Сумской области, якобы занимавшегося шпионажем в пользу России. Об этом сказано в сообщении, распространенном в официальном Telegram-канале украинского ведомства.





«Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента в ходе контрдиверсионных мер в Сумской области. Злоумышленником оказался настоятель одного из храмов УПЦ (МП) в Шосткинском районе Сумской области, негласно сотрудничавший с ФСБ», — говорится в сообщении.





По данным ведомства, священник якобы придерживался «прокремлевских» взглядов, собирал информацию о местных органах власти и снимал некие «украинские объекты». Кроме того, в СБУ сообщили об обнаружении у него «пророссийской» литературы в ходе обыска.





Священнику вменяют статью о госизмене в условиях военного времени.





В январе 2023 года правительство Украины внесло в Верховную раду закон, направленный на полный запрет Украинской православной церкви. Документ был подготовлен президентом страны Владимиром Зеленским, а его инициатором выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.





В феврале священника УПЦ приговорили к семи годам лишения свободы за сотрудничество с Россией. В ведомстве заявили, что «ряса и кадило не освобождают предателей от наказания». Данный священник «агитировал прихожан проголосовать за присоединение региона к РФ», сказали в СБУ.