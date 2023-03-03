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Мэр города Енакиево в ДНР рассказал о сбитом над городом самолете
По словам Романа Храменкова, оба летчика катапультировались undefined
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Мэр города Енакиево в ДНР рассказал о сбитом над городом самолете

По словам Романа Храменкова, оба летчика катапультировались

В небе над территорией Енакиева в Донецкой народной республике был сбит самолет. Об этом сообщил мэр города Роман Храменков. Он добавил, что оба летчика успели катапультироваться.


В своем Telegram-канале Храменков призвал всех местных жителей «уйти с улиц» после инцидента.


Градоначальник также опубликовал фотографию, на которой видно, что над предположительным местом падения самолета поднимается дым.


Принадлежность самолета пока не установлена. «На место [падения самолета] выехали экстренные службы», — заявил Храменков ТАСС. Мэр заверил, что обошлось без пострадавших на земле. Упавший самолет, по его утверждению, был военным. При этом местонахождение летчиков пока неизвестно.


16 февраля власти сообщали, что ВСУ выпустили по Енакиеву три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. На следующий день обстрел со стороны Украины повторился. Мэр города рассказал, что после стрельбы был разрушен местный лицей.


«Четыре прямых попадания пришлось по лицею информационных технологий. Разрушены учебные классы, библиотека, спортзал. Снаряды пробили перекрытия от четвертого этажа до подвала», — уточнил Храменков.

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Dailystorm - С перерывами на обстрелы: в Донецке записали песню про чистое небо и дух победителей

Енакиево — город в восточной части ДНР. Он расположен по дороге из Донецка в Дебальцево. С 2014 года Енакиево находится под контролем ДНР, а в ходе конфликта в Донбассе боевыми действиями затронут не был.

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