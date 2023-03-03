МИД России: Киев продолжает планировать захват Крыма

Власти Киева продолжают планировать военный захват Крыма, в то время как в Вашингтоне рассчитывают заработать на этом дополнительные очки к предстоящим выборам. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ сегодня, 3 марта.





«Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан», — говорится в сообщении.





В ведомстве напомнили, что на днях замгоссекретаря США Виктория Нуланд на мероприятии Центра Карнеги уже называла военные объекты в Крыму «легитимными целями» для украинских военнослужащих.





Кроме того в МИД указали, что на фоне всех агрессивных заявлений в адрес Крыма, в СМИ уже появилась информация о том, что граждан Белоруссии и России, находящихся на Украине, власти Киева намереваются поставить перед выбором: воевать на стороне ВСУ либо быть депортированными.





« Готовы принять всех жертв киевского режима в России», — подчеркнули в МИД.





Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не может себе даже представить возвращение Крыма в состав Украины. По его словам, полуостров является неотъемлемой частью РФ — этот вопрос закрыт.