Новости
Новости
St
МИД России: Киев продолжает планировать захват Крыма
По данным ведомства, в Вашингтоне на военном захвате полуострова хотят извлечь выгоду для предстоящих выборов undefined
Новости

МИД России: Киев продолжает планировать захват Крыма

По данным ведомства, в Вашингтоне на военном захвате полуострова хотят извлечь выгоду для предстоящих выборов

Власти Киева продолжают планировать военный захват Крыма, в то время как в Вашингтоне рассчитывают заработать на этом дополнительные очки к предстоящим выборам. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ сегодня, 3 марта.


«Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан»,говорится в сообщении.


В ведомстве напомнили, что на днях замгоссекретаря США Виктория Нуланд на мероприятии Центра Карнеги уже называла военные объекты в Крыму «легитимными целями» для украинских военнослужащих.


Кроме того в МИД указали, что на фоне всех агрессивных заявлений в адрес Крыма, в СМИ уже появилась информация о том, что граждан Белоруссии и России, находящихся на Украине, власти Киева намереваются поставить перед выбором: воевать на стороне ВСУ либо быть депортированными.


« Готовы принять всех жертв киевского режима в России», — подчеркнули в МИД.


Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не может себе даже представить возвращение Крыма в состав Украины. По его словам, полуостров является неотъемлемой частью РФ — этот вопрос закрыт.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Помощник Байдена по национальной безопасности Салливан назвал вопрос возвращения Крыма Украине неактуальным

Он подчеркнул, что Вашингтон не будет вести переговоры вместо Киева 27 февраля 2023
Dailystorm - Помощник Байдена по национальной безопасности Салливан назвал вопрос возвращения Крыма Украине неактуальным
#спецоперация #крым #рф #украина #мид рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»