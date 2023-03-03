В столице Черногории произошел взрыв в суде, погиб один человек

В здании Основного суда черногорской столицы Подгорицы сработало взрывное устройство. Сообщается о как минимум одном погибшем и пяти раненых.





«Один человек <…> из Подгорицы погиб в результате взрыва бомбы в суде первой инстанции в Подгорице, еще пятеро получили ранения», — заявило Радио и телевидение Черногории.





По предварительной версии, на входе в здание мужчина активировал взрывное устройство — предположительно, ручную гранату. Сообщают, что он погиб.





Взрыв произошел в 11:45 (13:45 мск) по местному времени. В этот момент в зале было много людей.





На месте инцидента работают медики, полиция и пожарные.





23 ноября 2021 года рядом со столицей Сербии Белградом произошли мощные взрывы на фабрике ракетного топлива. По данным СМИ, два человека погибли, еще 16 получили ранения.