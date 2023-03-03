Суд Украины приговорил к 12 годам тюрьмы российского летчика, чей самолет сбили под Харьковом

Российский летчик получил 12 лет тюрьмы по приговору украинского суда. Об этом заявили в Службе безопасности Украины (СБУ). Ведомство уточнило, что самолет летчика ВСУ сбили в марте 2022 года под Харьковом. Имя россиянина СБУ не назвало.





«По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет российский летчик. Суд признал его виновным по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)», – говорится в заявлении ведомства в его Telegram-канале.





2 марта суд в Сумской области Украины признал виновным российского солдата в якобы нарушении законов и обычаев войны. Мужчина был приговорен к 10 годам колонии. В Telegram-канале офиса генпрокурора Украины заявили, что осужденный нес службу на блокпосту в городе Тростянце Ахтырского района Сумской области.





Это не единственный приговор украинского суда в отношении военных РФ. В мае в Полтавской области россиян Александра Бобыкина и Александра Иванова осудили на 11,5 года каждого. Следствие установило, что водитель — заряжающий реактивной системы «Град» Бобыкин и наводчик Иванов 24 февраля нанесли удары по жилым домам в Казачьей Лопани и ветеринарному лицею под Дергачами. Оба военных признали свою вину.