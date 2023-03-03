Новости
Новости
St
В Кремле отметят геройский поступок школьника, спасшего детей при атаке диверсантов в Брянской области
Власти восхищены действиями мальчика, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков undefined
Новости

В Кремле отметят геройский поступок школьника, спасшего детей при атаке диверсантов в Брянской области

Власти восхищены действиями мальчика, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и Кремль восхищены геройством школьника, который спас других детей в ходе атаки диверсантов в Брянской области. Песков также указал и на геройство погибшего водителя машины, в которой находись ребята.


«Разумеется, мы все — и в Кремле, и президент — восхищены геройством и мальчика, и вот этого мужчины. Конечно, вся страна гордится ими», — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.


Песков добавил, что «своевременно, разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

События в Брянской области. Что известно об атаке диверсантов с Украины на села Любечане и Сушаны

Президент Владимир Путин завтра проведет заседание Совбеза 2 марта 2023
Dailystorm - События в Брянской области. Что известно об атаке диверсантов с Украины на села Любечане и Сушаны

2 марта с территории Украины в село Любечане Брянской области в регион проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла автомобиль. Был ранен мальчик 2012 года рождения. Однако 10-летнему Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в автомобиле, который обстреляли злоумышленники. Водитель машины погиб.


Раненый Федор находится в стабильном состоянии, передает РИА Новости. Мальчик родился в многодетной семье. Два его старших брата сейчас находятся в зоне спецоперации на Украине.


Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал геройским поступок мальчика из Брянской области. «Ребенок 10 лет вывел двоих детей из машины, и они спаслись. Это настоящий геройский поступок», — сказал министр в общении с журналистами.


Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила Кравцову включить рассказ о подвиге мальчика в цикл «Разговоры о важном». Лантратова напомнила, что в сложные годы наши дети всегда проявляли удивительную стойкость, и в качестве примера рассказала, что комсомольцы и пионеры становились настоящими героями — Валя Котик, Зина Портнова, Леня Голиков.


«И сейчас мы видим примеры мужества и отваги российских школьников. Низкий поклон и слова поддержки родителям мальчика, воспитавшим такого прекрасного сына», — добавила депутат Госдумы.


Путин назвал эту атаку диверсантов терактом. Президент указал, что диверсанты открыли огонь по гражданским лицам. При этом Путин уверен, что «хозяева» украинских националистов не обратят внимания на это преступление. Глава государства также заверил, что у противников России «ничего не получится», и их «дожмут».


Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион украинских националистов. В ФСБ заявили, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесен массированный артиллерийский удар.

Драки и салоны эротического массажа. Футбольный фанат рассказал о жизни диверсанта ВСУ Дениса Никитина

Ранее Никитин в составе украинской ДРГ позировал на фоне фельдшерского пункта в Брянской области 2 марта 2023
Dailystorm - Драки и салоны эротического массажа. Футбольный фанат рассказал о жизни диверсанта ВСУ Дениса Никитина

Ответственность за нападение взяли на себя члены действующего на стороне ВСУ «Русского добровольческого корпуса». Это сформированное в августе прошлого года подразделение из этнических русских, воюющих на стороне Киева с 2014 года. В организацию набирают русских эмигрантов, которые проживают на Украине и в Европе.

#дети #песков #брянская область #диверсанты
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»