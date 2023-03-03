В Кремле отметят геройский поступок школьника, спасшего детей при атаке диверсантов в Брянской области

2 марта с территории Украины в село Любечане Брянской области в регион проникла диверсионно-разведывательная группа. Она обстреляла автомобиль. Был ранен мальчик 2012 года рождения. Однако 10-летнему Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в автомобиле, который обстреляли злоумышленники. Водитель машины погиб.





Раненый Федор находится в стабильном состоянии, передает РИА Новости. Мальчик родился в многодетной семье. Два его старших брата сейчас находятся в зоне спецоперации на Украине.





Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал геройским поступок мальчика из Брянской области. «Ребенок 10 лет вывел двоих детей из машины, и они спаслись. Это настоящий геройский поступок», — сказал министр в общении с журналистами.





Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила Кравцову включить рассказ о подвиге мальчика в цикл «Разговоры о важном». Лантратова напомнила, что в сложные годы наши дети всегда проявляли удивительную стойкость, и в качестве примера рассказала, что комсомольцы и пионеры становились настоящими героями — Валя Котик, Зина Портнова, Леня Голиков.





«И сейчас мы видим примеры мужества и отваги российских школьников. Низкий поклон и слова поддержки родителям мальчика, воспитавшим такого прекрасного сына», — добавила депутат Госдумы.





Путин назвал эту атаку диверсантов терактом. Президент указал, что диверсанты открыли огонь по гражданским лицам. При этом Путин уверен, что «хозяева» украинских националистов не обратят внимания на это преступление. Глава государства также заверил, что у противников России «ничего не получится», и их «дожмут».





Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион украинских националистов. В ФСБ заявили, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесен массированный артиллерийский удар.