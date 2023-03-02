С перерывами на обстрелы: в Донецке записали песню про чистое небо и дух победителей

В Донецкой филармонии поделились, с какими трудностями им пришлось столкнуться при создании клипа на песню «Русский Донбасс». В композиции рассказывается о необыкновенной стойкости местных жителей и вспоминается о его знаменитых уроженцах вроде полярного исследователя Георгия Седова или певца Иосифа Кобзона. «Мы много раз откладывали эти съемки из-за обстрелов, — вспоминают создатели, — но, похоже, в этот раз все сложилось!»





Слушая эту песню, сложно представить, как посреди хаоса может родиться что-то профессиональное. А главное, в ней есть радость и какая-то отчаянная уверенность, что еще чуть-чуть, и все будет хорошо.





«Светлое чистое небо, свежий степной ветерок...» Это только начало, а вам уже хочется улыбаться!





Как рассказывают в филармонии, композиция «Русский Донбасс» создавалась усилиями всего коллектива. А cтимулом для этого стало признание независимости Донецкой народной республики.





«В эти же дни Россия вступилась за восемь лет угнетаемый, блокируемый, обстреливаемый Украиной Донбасс, — рассказывают в пресс-службе. — Отсюда и такие строки. «Мы — Русский Донбасс». В этих словах и наши надежды, и наша вера, и наша суть».