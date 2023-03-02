С перерывами на обстрелы: в Донецке записали песню про чистое небо и дух победителей

В Донецкой филармонии поделились, с какими трудностями им пришлось столкнуться при создании клипа на песню «Русский Донбасс». В композиции рассказывается о необыкновенной стойкости местных жителей и вспоминается о его знаменитых уроженцах вроде полярного исследователя Георгия Седова или певца Иосифа Кобзона. «Мы много раз откладывали эти съемки из-за обстрелов, — вспоминают создатели, — но, похоже, в этот раз все сложилось!»
Слушая эту песню, сложно представить, как посреди хаоса может родиться что-то профессиональное. А главное, в ней есть радость и какая-то отчаянная уверенность, что еще чуть-чуть, и все будет хорошо.
«Светлое чистое небо, свежий степной ветерок...» Это только начало, а вам уже хочется улыбаться!
Как рассказывают в филармонии, композиция «Русский Донбасс» создавалась усилиями всего коллектива. А cтимулом для этого стало признание независимости Донецкой народной республики.
«В эти же дни Россия вступилась за восемь лет угнетаемый, блокируемый, обстреливаемый Украиной Донбасс, — рассказывают в пресс-службе. — Отсюда и такие строки. «Мы — Русский Донбасс». В этих словах и наши надежды, и наша вера, и наша суть».
Процесс создания окончательной версии оказался долгим, уточняют в филармонии. Но исключительно по объективным причинам. Свои коррективы внесли и начало СВО, и отмена концертов, и необходимость выстраивать рабочий график с поправкой на возможные прилеты.
Не спасло и лето, когда у артистов заканчивается творческий сезон и появляется свободное время. Военная ситуация только усложнилась, и любая попытка собраться вместе грозила последствиями.
Однако этой зимой клип все-таки сняли. «В этой песне мы хотели показать не израненный регион, охваченный войной, а трудолюбивый, красивый, мощный край, — написал в соцсетях генеральный директор и худрук филармонии Александр Парецкий, — у которого есть прошлое, настоящее, будущее, и вся его история неотделима от истории России».
Кстати, в тексте песни упоминаются и такие знаковые люди, как певец Иосиф Кобзон, художник Архип Куинджи и композитор Сергей Прокофьев. Почему?
«Потому что это наши земляки, которыми гордится наш народ! — говорит Daily Storm заместитель генерального директора по концертной работе Донецкой филармонии Дмитрий Карась. — К примеру, Иосиф Давыдович неоднократно приезжал в Донецкую народную республику. За его благие дела и поддержку людей в тяжелое военное время при Александре Захарченко он был удостоен звания Героя ДНР».
Напомним, что немногим ранее солисты Донецкой филармонии устроили концерт к 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Выступление прошло прямо в центре города, в подземном переходе недалеко от площади Нурмагомеда Гаджимагомедова.
«Во-первых, там меньше вероятность попасть под артобстрел, — объяснили в руководстве. — А во-вторых, это сделано для символизма и сохранения преемственности поколений».