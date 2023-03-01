В КПРФ увидели воспитательный эффект от игры Atomic Heart и призвали разработчика не спонсировать Запад в борьбе с Россией

Больше недели назад вышла видеоигра Atomic Heart, действие которой разворачивается в альтернативном СССР. Она получила высокие оценки со стороны игроков и критиков. Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко в беседе с Daily Storm поддержал использование советского наследия в творчестве. Он также отметил, что российские специалисты, в том числе разработавшая Atomic Heart кипрская студия Mundfish, должны получить все условия для работы в РФ. По его словам, это политический, а не экономический вопрос, потому что на западные налоги финансируются поставки оружия Украине.





«Не могу говорить по поводу игр, потому что я не играю в игры и все мое окружение тоже не играет. <...> Что касается популяризации, то, собственно, сегодня [многие] понимают, что это самая героическая эпоха, которая создавала и побеждала. Поэтому в этом отношении ничего удивительного, что разные маркетологи, те, кто продвигает те или иные продукты, привязывают это к советской эпохе. С другой стороны, это имеет определенный воспитательный эффект», — сказал Ющенко.





Студия Mundfish, создавшая Atomic Heart, основана в 2017 году разработчиками из России, сама компания называет себя международной. Комьюнити-менеджер Mundfish Марина Журавлева не смогла уточнить Daily Storm, где зарегистрирована и выплачивает налоги компания.





Ющенко заявил Daily Storm, что проблема перехода российских специалистов в иностранную юрисдикцию связана не только с разработкой игр. По его словам, власти должны создать условия, чтобы компании платили налоги в РФ: «Эта проблема является общей, <...> любая экономическая деятельность должна проводиться в нашей стране, государство обязано сделать так, чтобы любые специалисты, в том числе IT, чувствовали себя комфортно и уверенно. Вся налоговая база должна быть сформирована так, что те, кто здесь работает, налоги платили здесь. Те, кто платит налоги за рубежом, так или иначе являются спонсорами поставок оружия на территорию Украины, из которого стреляют по нашим солдатам».





«В любом случае налоги, которые платятся на Западе, идут на финансовое обеспечение украинских бандформирований. Тут вопрос даже не экономический, а политический. Наше государство должно создать все условия, чтобы специалисты, которые уехали, вернулись и работали здесь», — добавил он.





Говоря о личном отношении к видеоиграм, Александр Ющенко заявил, что не видит в них «большой перспективы для развития ребенка». Геннадий Зюганов в беседе с Daily Storm сказал, что не слышал о выходе Atomic Heart.