Новости
Новости
St
В КПРФ увидели воспитательный эффект от игры Atomic Heart и призвали разработчика не спонсировать Запад в борьбе с Россией
Представитель Компартии Александр Ющенко также заявил, что власти должны создать все условия для работы создателей игр в РФ Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Культура

В КПРФ увидели воспитательный эффект от игры Atomic Heart и призвали разработчика не спонсировать Запад в борьбе с Россией

Представитель Компартии Александр Ющенко также заявил, что власти должны создать все условия для работы создателей игр в РФ

Коллаж: Daily Storm

Больше недели назад вышла видеоигра Atomic Heart, действие которой разворачивается в альтернативном СССР. Она получила высокие оценки со стороны игроков и критиков. Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко в беседе с Daily Storm поддержал использование советского наследия в творчестве. Он также отметил, что российские специалисты, в том числе разработавшая Atomic Heart кипрская студия Mundfish, должны получить все условия для работы в РФ. По его словам, это политический, а не экономический вопрос, потому что на западные налоги финансируются поставки оружия Украине.


«Не могу говорить по поводу игр, потому что я не играю в игры и все мое окружение тоже не играет. <...> Что касается популяризации, то, собственно, сегодня [многие] понимают, что это самая героическая эпоха, которая создавала и побеждала. Поэтому в этом отношении ничего удивительного, что разные маркетологи, те, кто продвигает те или иные продукты, привязывают это к советской эпохе. С другой стороны, это имеет определенный воспитательный эффект», — сказал Ющенко.


Студия Mundfish, создавшая Atomic Heart, основана в 2017 году разработчиками из России, сама компания называет себя международной. Комьюнити-менеджер Mundfish Марина Журавлева не смогла уточнить Daily Storm, где зарегистрирована и выплачивает налоги компания.


Ющенко заявил Daily Storm, что проблема перехода российских специалистов в иностранную юрисдикцию связана не только с разработкой игр. По его словам, власти должны создать условия, чтобы компании платили налоги в РФ: «Эта проблема является общей, <...> любая экономическая деятельность должна проводиться в нашей стране, государство обязано сделать так, чтобы любые специалисты, в том числе IT, чувствовали себя комфортно и уверенно. Вся налоговая база должна быть сформирована так, что те, кто здесь работает, налоги платили здесь. Те, кто платит налоги за рубежом, так или иначе являются спонсорами поставок оружия на территорию Украины, из которого стреляют по нашим солдатам».


«В любом случае налоги, которые платятся на Западе, идут на финансовое обеспечение украинских бандформирований. Тут вопрос даже не экономический, а политический. Наше государство должно создать все условия, чтобы специалисты, которые уехали, вернулись и работали здесь», — добавил он.


Говоря о личном отношении к видеоиграм, Александр Ющенко заявил, что не видит в них «большой перспективы для развития ребенка». Геннадий Зюганов в беседе с Daily Storm сказал, что не слышал о выходе Atomic Heart.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Студия Mundfish опровергла связь своей видеоигры Atomic Heart с ЧВК «Редан»

Ранее в Сети появилась якобы реклама проекта с символикой субкультуры и словами о «величайшем промо в истории» 28 февраля 2023
Dailystorm - Студия Mundfish опровергла связь своей видеоигры Atomic Heart с ЧВК «Редан»
#видеоигры #игры #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»