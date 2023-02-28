​​«Каждый на своей территории»: близкие Светланы Светличной рассказали, где и с кем она будет жить после выписки

Родственники Светланы Светличной, госпитализированной осенью прошлого года, рассказали, что с ней сейчас. По словам невестки Ольги, актриса по-прежнему находится под наблюдением врачей, но ее самочувствие уже позволяет говорить о скорой выписке. Когда это может произойти и с кем она будет жить после возвращения домой?





Что звезда «Бриллиантовой руки» начала испытывать проблемы со здоровьем, начали обсуждать еще несколько лет назад. Актриса уходила из дома, раздавала интервью, в которых рассказывала, что на нее упал осветительный прибор, и даже находилась в розыске.





А в ноябре 2022-го стало известно, что Светличную поместили в клинику. По данным Telegram-канала «112», артистке диагностировали болезнь Альцгеймера и деменцию, после чего назначили медикаментозное лечение, гимнастику и когнитивную реабилитацию со специалистом. Актриса считала, что ей всего 41 год. Забыла фильмы, в которых снималась, и не могла самостоятельно ходить, есть и одеваться.