​​«Каждый на своей территории»: близкие Светланы Светличной рассказали, где и с кем она будет жить после выписки

Родственники Светланы Светличной, госпитализированной осенью прошлого года, рассказали, что с ней сейчас. По словам невестки Ольги, актриса по-прежнему находится под наблюдением врачей, но ее самочувствие уже позволяет говорить о скорой выписке. Когда это может произойти и с кем она будет жить после возвращения домой?
Что звезда «Бриллиантовой руки» начала испытывать проблемы со здоровьем, начали обсуждать еще несколько лет назад. Актриса уходила из дома, раздавала интервью, в которых рассказывала, что на нее упал осветительный прибор, и даже находилась в розыске.
А в ноябре 2022-го стало известно, что Светличную поместили в клинику. По данным Telegram-канала «112», артистке диагностировали болезнь Альцгеймера и деменцию, после чего назначили медикаментозное лечение, гимнастику и когнитивную реабилитацию со специалистом. Актриса считала, что ей всего 41 год. Забыла фильмы, в которых снималась, и не могла самостоятельно ходить, есть и одеваться.
«Как она сейчас? Светлана Афанасьевна — ничего, — рассказывает Daily Storm ее невестка Ольга. — Через пару недель выписывается, а пока по-прежнему в больнице. Ну а что вы хотите? Человеку скоро 83. И наверное, за это время могло поднакопиться не только у нее. Молодые тоже болеют!»
На вопрос, что беспокоит артистку больше всего, родственница Светличной говорит, что не хотела бы это уточнять. Главное, что с ней «все в порядке» и она «нормализуется».
Возьмут ли они ее к себе?
«Нет, она будет жить не с нами, — отвечает невестка. — Мы будем недалеко, но каждый на своей территории». Однако намекает, что переживать не стоит. Они всегда рядом.
Напомним, что еще несколько лет назад Светлана Светличная жила в уютном старом московском районе Ясенево. После чего переехала жить поближе к родственникам, предположительно, в ЖК «Лосиный остров». Правда, там ей уже не нравилось. Актриса признавалась, что ей неуютно. Да и огороженная территория не давала того простора, что раньше.
Скучали и прежние соседи.
«Мы знаем ее как человека очень отзывчивого. Никогда не делила людей ни на какие касты. Всегда здоровалась с дворниками. Очень приятная женщина», — рассказывали они корреспондентам Daily Storm, когда участвовали в ее поисках.
А один из жителей даже вспомнил, что легенда кинематографа всегда следила за чистотой и «подбирала на улице каждую бумажку».
Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакан (Гюмри) Армянской ССР. В 1958 году поступила во ВГИК на курс Михаила Ромма и уже в 1959-м дебютировала в фильме Михаила Калика «Колыбельная». Вот только наибольшую известность принес не он. А «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и «Бриллиантовая рука».
А вот в личной жизни артистке не повезло. Потеряв мужа, она больше не смогла найти человека, с которым ей было бы хорошо.
«Что бы ни происходило, я всегда открываю шкаф и говорю: «А давай-ка я надену вот это платье или костюм!» — рассказывала она когда-то Daily Storm. — Потом накидываю английское пальтишко, смотрю на себя в зеркало и думаю: «Ой, а я ведь могу нравиться! Только сейчас мужчин нет. Все голубые!»