«А он в какой стране живет?»: прилетит ли лидеру «Машины времени» за неправильную маркировку иноагента

Правда, нельзя исключать и версию с алкогольным опьянением, уточняет Василий. Это когда нервная система уже настолько заторможена, что человек даже не может прочитать, что он написал, хотя выкладывает это в Сеть.





«Но учитывая, что у него есть хороший друг, психиатр Андрей Бильжо, — шутливо добавляет Шуров, — я не сомневаюсь, что он окажет ему высококвалифицированную помощь. А не будет ставить диагнозы только нашему главе государства и всем остальным!»





Напомним, что Андрей Макаревич, в отличие от других артистов, успел уехать в Израиль еще до начала СВО. Певец живет там вместе с женой и маленьким сыном, а прямо сейчас находится в большом гастрольном туре. В концертном графике «Машины времени» есть и США, и Грузия, и Германия.





Кого нет, так это России. Потому что здесь на его выступления табу.





Впрочем, сам музыкант делает вид, что его это не тревожит. «Когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить: ничего нового, — говорил он еще в апреле прошлого года. — Давно живем. Будем жить дальше».