«А он в какой стране живет?»: прилетит ли лидеру «Машины времени» за неправильную маркировку иноагента

Подписчики Telegram-канала Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ) обратили внимание на его странное поведение в Сети. Сопровождая новые фотографии ироничной подписью, что он иностранный агент, артист умудрился сделать в ней сразу три ошибки! Если это случайно, то почему не исправил, удивляются меломаны. Если специально, то в чем прикол? А самое главное, не достанется ли ему за такие шуточки?
Итак, вечер воскресенья, 21:26 по Москве. Лидер «Машины времени» решает разместить снимки со своих концертов в Чикаго, но получается какой-то сюр. Нет, сами фотографии прекрасны. Смущает подпись: «ОТ ИНОСТОАННОГО АГЕНТА МАКАРРЕВИЧА АДРЕЯ ВАДИМОВИЧА 18+».
Казалось бы, ну а с кем не бывает? Пишешь одно, а дурацкая «клава»! Однако вслед за первой публикацией появляется вторая, и все повторяется. Нет ли в этом иронии над российским законодательством? И не может ли это потом аукнуться? Хотя как...
«Ну смотрите, он в стране? — говорит Daily Storm участник дела Михаила Ефремова, адвокат Александр Добровинский. — Где он сейчас живет? В Израиле! Ну так чего ж ему прилетит, если он там и, насколько я знаю, не собирается возвращаться? Это может квалифицироваться как безграмотность — и не более того».
«А потом, это его собственный Telegram-канал, — продолжает Александр Андреевич. — Он может писать, что он иностранный агент. Может не писать. Это другие, которые на него ссылаются, обязаны это делать. Вот им прилетит, если забудут… Поэтому нет, ничего такого я в этом не вижу».
Кстати, интересный момент: сразу после фразы про «иностоанного» и «Макарревича» у Андрея Вадимовича следует ремарка на хорошем русском. Мол, выступление отличное, автор фото — такой-то. Но потом он снова переходит на «олбанский». Может, это как-то объяснит врач-психиатр Василий Шуров?
Версий много, предупреждает доктор.
«Это может быть и подкол, — размышляет он в беседе с Daily Storm, — и проблемы со зрением. Человек в возрасте. Может, он торопился и печатал прямо в дороге. Тем более что буквы «р» и «о» рядом».
Правда, нельзя исключать и версию с алкогольным опьянением, уточняет Василий. Это когда нервная система уже настолько заторможена, что человек даже не может прочитать, что он написал, хотя выкладывает это в Сеть.
«Но учитывая, что у него есть хороший друг, психиатр Андрей Бильжо, — шутливо добавляет Шуров, — я не сомневаюсь, что он окажет ему высококвалифицированную помощь. А не будет ставить диагнозы только нашему главе государства и всем остальным!»
Напомним, что Андрей Макаревич, в отличие от других артистов, успел уехать в Израиль еще до начала СВО. Певец живет там вместе с женой и маленьким сыном, а прямо сейчас находится в большом гастрольном туре. В концертном графике «Машины времени» есть и США, и Грузия, и Германия.
Кого нет, так это России. Потому что здесь на его выступления табу.
Впрочем, сам музыкант делает вид, что его это не тревожит. «Когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить: ничего нового, — говорил он еще в апреле прошлого года. — Давно живем. Будем жить дальше».