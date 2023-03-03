«Эпатаж немножечко неуместен!»: активист, отменивший Мэнсона и Линдеманна, принялся за Киркорова

Участник Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий пояснил, почему он выступает против концерта Филиппа Киркорова в местной «Локомотив-арене». На певца уже заявлено в генпрокуратуру. А сегодня, 3 марта, Иван планировал обратиться еще и к губернатору области Андрею Травникову. И это не только из-за плясок на кресте, говорит мужчина. У Филиппа таких вещей вагон и маленькая тележка!
По словам Ивана, обращаясь в органы, он и не подозревал, что это вызовет такой резонанс. Тем более что первым ответом со стороны прокуратуры было «нет», и пришлось подавать апелляцию.
Но если уж реакция пошла, смеется общественник, то надо довести это до конца — чего стоило одно заявление директора Киркорова Артема Кияшко!
«Он сказал, что мы плохие православные! — говорит Квасницкий, общаясь с Daily Storm. — А Филипп — хороший. И я подумал: ну если он действительно такой, то это должно отражаться и в его творчестве. Поэтому начал искать...»
«Я целый день изучал Telegram! — иронизирует сибиряк. — И узнал много интересного. Например, что он с Ургантом был в Дубае. Выступал почти голым в Алма-Ате... Это — из свежего! А участвуя в одной из программ, был одет в цветах украинского флага.
Ну понятно, что человек эпатирует. Но мне кажется, что в современных реалиях этот эпатаж немножечко неуместен!»
Но, пожалуй, самым увлекательным открытием, говорит мужчина, стал совместный проект Филиппа с Даней Милохиным.
«И это вообще фантастика! — заявляет он. — Мне кажется, они два сапога пара. Интересная параллель: оба в разное время появлялись на Петербургском экономическом форуме. Такая вишенка на торте! В связи с чем мне очень понравился комментарий секретаря оргкомитета: «А вот у вас Киркоров на форум приехал... Ну и что Киркоров? Ну приехал. Господь и грешников принимает».
Как насчет того, что, допуская какую-нибудь вольность, Филипп всегда извиняется, как это было после плясок на кресте?
«Ну это тоже как-то слабо, — размышляет Квасницкий. — Кроме креста там хватает! Вспомнить выходку с кучей голых мальчиков на МУЗ-ТВ».
Как уточняет Иван, его борьбе за нравственность уже не один год. Например, в 2014-м им с ребятами удалось запретить концерт Мэрилина Мэнсона. Для этого даже пришлось устраивать митинг. А в 2022-м — выступление Rammstein.
«Это было, когда Тилль Линдеманн затеял тур «Я ненавижу детей», — говорит активист. — Так вот, после нашего обращения к властям и лично Бастрыкину его сначала перенесли, объяснив это эпидемиологической ситуацией, а потом — отменили. Тоже результат!»
Примечательно и то, что концерт, который устраивает Филипп, добавляет Квасницкий, должен пройти перед большим православным праздником. Ведь 7 апреля верующие отметят Введение Пресвятой Богородицы во храм.
«А 16 апреля еще и Пасха, — вспоминает он. — Не знаю, специально к этому подводили или нет, но отпечаток накладывает!»
Напомним, что концерт Киркорова в Новосибирске должен состояться 5 апреля. Стоимость билетов — от двух до шести с половиной тысяч рублей.
«Gold. The Greatest Hits — это шоу мирового уровня, привлекающее самую взыскательную и требовательную публику, — говорится в анонсе. — Концерт Киркорова — настоящая жизнь на сцене. В каждом номере зритель будет видеть совершенно новую историю со своей внутренней драматургией!»
«Если они увидели в Филиппе безбожника, они очень сильно ошиблись, — в свою очередь сообщил агентству НГС директор артиста Артем Кияшко. — Помните: «Кто из вас без греха, первым киньте в нее камень!» Эти люди как раз этим и занимаются. Кидают камни, словно святые».