«Эпатаж немножечко неуместен!»: активист, отменивший Мэнсона и Линдеманна, принялся за Киркорова

Участник Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий пояснил, почему он выступает против концерта Филиппа Киркорова в местной «Локомотив-арене». На певца уже заявлено в генпрокуратуру. А сегодня, 3 марта, Иван планировал обратиться еще и к губернатору области Андрею Травникову. И это не только из-за плясок на кресте, говорит мужчина. У Филиппа таких вещей вагон и маленькая тележка!





По словам Ивана, обращаясь в органы, он и не подозревал, что это вызовет такой резонанс. Тем более что первым ответом со стороны прокуратуры было «нет», и пришлось подавать апелляцию.





Но если уж реакция пошла, смеется общественник, то надо довести это до конца — чего стоило одно заявление директора Киркорова Артема Кияшко!