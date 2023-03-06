Бутусов — за, Шевчук — против: спецоперация на Украине глазами легенд русского рока

С началом специальной военной операции на Украине российская рок-сцена разделилась на три стана. Одни были за. Другим было стыдно. А остальные оказались где-то посерединке и тихонько, не светясь, ждали, чем все это закончится. Интереснее, как поступили легенды. Те, которым мы верили как самим себе и считали, что эти люди знают что-то такое, что не известно никому.
Первый в списке — бессменный лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Открываешь его страницу — а там лишь фотографии, анонсы да написанные им картины. Но на самом деле это только флер.
Как вам вот эти строки из знаменитой песни «Мама, я не могу больше пить», которую музыкант записал на небольшое домашнее видео в январе этого года?
Патриоты скажут, что я дал слабину,
Практически продал родную страну,
Им легко, а я иду ко дну,
Я гляжу, как истончается нить…
Кстати, текст все тот же. Оригинальный. Ну а шифровать Борис Борисович всегда был мастер.
Уехавший в Израиль Андрей Макаревич (включен в список иноагентов) с 24 февраля 2022 года выступает против СВО и армии РФ, а также поддерживает тех, кто, по его мнению, обижен властью.
«Интересно — пролетарская пресса (интернета, по счастью, не было) тоже называла «сбежавшими от революции» Вертинского и Шаляпина, Рахманинова и Бунина, Цветаеву и Бальмонта?» — спрашивает он, размещает петиции в поддержку опальной Лии Ахеджаковой и иронизирует над своим новым статусом. Мол, «надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят».
О Юрие Шевчуке после антивоенных заявлений, сделанных весной 2022 года в Уфе, больше ни слуху, ни духу. Но на самом деле это только видимость. А на сайте артиста висит надпись «Не стреляй!».
Одноименная композиция была написана еще в 1980 году, после того как музыкант пообщался со своим одноклассником Виктором. На тот момент парень только вернулся из Афгана.
«Друг всю ночь рассказывал об этой войне, — вспоминал Юрий Юлианович. — А наутро как-то написалась, вышла из меня эта песня».
Но если Макаревич или Шевчук всегда любили конкретику, рок-музыкант Вячеслав Бутусов предпочитает говорить загадками.
«Нужно быть совершенно слепым, чтобы не видеть, в какую страшную кровавую пропасть летит сейчас человечество, отступившее от Бога, от Христа Спасителя и от Его Божественных евангельских заповедей, — напишет артист в декабре 2022-го, цитируя архиепископа Аверкия (Таушева). — Только совершенно слепые духовно люди могут не видеть, какая бешеная идет сейчас в мире подготовка к скорейшему приходу и воцарению антихриста».
А перед самым Новым годом — пожелает поклонникам «прожить оставшееся время жизни в мире и покаянии».
О чем это — можно только предполагать. Но вот здесь уже понятнее. Прошлый ноябрь. Интервью РИА Новости. Ответ на вопрос «А как вы относитесь к СВО?».
«Это было неожиданно, — говорит рок-музыкант. — При всем своем жизненном опыте я не предполагал, что может что-то такое еще в истории нашего поколения произойти. Сначала меня это, конечно, контузило, долгое время был в каком-то ступоре. Но потом пришлось посмотреть некоторые материалы, и у меня сформировалось свое видение, понимание этих событий. Как я понимаю, конфликт на Украине можно было только какое-то время оттягивать, но это было неизбежно».
И подчеркивает: «Там (на Украине. — Примеч. Daily Storm) настолько все подло, коварно, вероломно подготавливалось, что просто... Тут даже слово «удивление» не подходит… Это, конечно, чудовищно».
Как к этому относится лидер группы «Алиса» Константин Кинчев? И о чем его новая песня, где говорится, что «в четверг растаяла страна»? Ну таких четвергов в российской истории было много, поясняет артист в интервью «Аргументам недели». Включая 26 декабря 1991 года, когда случился распад СССР. А события, связанные с СВО, для него «боль, боль и боль».
«По сути, это гражданская война, где одни полностью легли за печеньки и трусики под англосаксонскую разводку, другие же отстаивают свою тысячелетнюю историю и свой суверенный путь под Покровом Пресвятой Богородицы, — заявил Кинчев. — Я всем сердцем с нашей армией, молюсь за Христово воинство! С нами Бог! А если с нами Бог, кто против нас? Да, и еще… я — русский!»