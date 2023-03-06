Бутусов — за, Шевчук — против: спецоперация на Украине глазами легенд русского рока

С началом специальной военной операции на Украине российская рок-сцена разделилась на три стана. Одни были за. Другим было стыдно. А остальные оказались где-то посерединке и тихонько, не светясь, ждали, чем все это закончится. Интереснее, как поступили легенды. Те, которым мы верили как самим себе и считали, что эти люди знают что-то такое, что не известно никому.





Первый в списке — бессменный лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Открываешь его страницу — а там лишь фотографии, анонсы да написанные им картины. Но на самом деле это только флер.





Как вам вот эти строки из знаменитой песни «Мама, я не могу больше пить», которую музыкант записал на небольшое домашнее видео в январе этого года?





Патриоты скажут, что я дал слабину,

Практически продал родную страну,

Им легко, а я иду ко дну,

Я гляжу, как истончается нить…





Кстати, текст все тот же. Оригинальный. Ну а шифровать Борис Борисович всегда был мастер.





Уехавший в Израиль Андрей Макаревич (включен в список иноагентов) с 24 февраля 2022 года выступает против СВО и армии РФ, а также поддерживает тех, кто, по его мнению, обижен властью.





«Интересно — пролетарская пресса (интернета, по счастью, не было) тоже называла «сбежавшими от революции» Вертинского и Шаляпина, Рахманинова и Бунина, Цветаеву и Бальмонта?» — спрашивает он, размещает петиции в поддержку опальной Лии Ахеджаковой и иронизирует над своим новым статусом. Мол, «надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят».