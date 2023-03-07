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«10 паспортов, в том числе один — США, и восемь слитков золота». Блогеру Лерчек грозит до трех лет тюрьмы за неуплату налогов
Знаменитость может и не избежать наказания, даже если выплатит все, что должна государству Коллаж: Daily Storm
Культура

«10 паспортов, в том числе один — США, и восемь слитков золота». Блогеру Лерчек грозит до трех лет тюрьмы за неуплату налогов

Знаменитость может и не избежать наказания, даже если выплатит все, что должна государству

Коллаж: Daily Storm

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) станет первой из так называемых инфоцыган, запомнившихся россиянам не по творческим проектам, а по громким обыскам. Дело в том, что девушку и ее супруга обвиняют в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с физического лица. Соответствующая информация размещена на сайте Следственного комитета РФ.


«По данным следствия, Чекалина с июля 2020-го по июль 2022 года, являясь ИП и, применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов, в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников», — сообщается на сайте СКР. Таким образом, звездное семейство обвиняют в неуплате налогов в размере более 300 миллионов рублей.


В особняке семейства Чекалиных следователи нашли восемь золотых килограммовых слитков чистейшей пробы, а также 10 паспортов (в том числе американский). На момент написания материала получить оперативный комментарий от представителей Лерчек Daily Storm не удалось.


Согласно системе «Спарк-Интерфакс», выручка только одной ключевой компании Чекалиных — ООО «Би Фит» — составляет 2,9 миллиарда рублей. Девушка производит косметику Letique и проводит всевозможные марафоны. Несмотря на то что стоимость курсов у нее невысокая, многие подсаживались на ее «Колесо Фортуны», где обещали Mercedes-Benz CLA, BMW 2 series, Audi A3, айфоны и всякую ерунду от бренда по мелочи.

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Валерия Чекалина
Валерия Чекалина Фото: Соцсети

Валерия и Артем Чекалины — многодетные родители. Младшему сыну нет и года, он был рожден в США. Интересно, что в феврале 2023 года в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает отказ в возбуждении уголовных дел и прекращение преследования по налоговым преступлениям в случае уплаты в полном объеме недоимки, штрафов и пеней.


Статью 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ, содержащую перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения, предлагается дополнить пунктом «уплата в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней», а также штрафов в соответствии с налоговым законодательством и законами об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Однако Чекалины могут не подпасть под действие этой нормы, поскольку обвиняются в умышленном обмане государства.


Отметим, что это не первый случай, когда семейство попадает в громкие истории.


Летом 2022 года Лерчек подала в суд на своего стилиста. Она заявила, что Эльвира Янковская продавала ей и ее подругам подделки известных брендов по цене оригиналов, а, помимо этого, еще и обманывала по мелочам. В начале февраля суд поместил стилиста под домашний арест из-за обвинений в хищении чужого имущества в особо крупном размере путем злоупотребления доверием.


Кроме того, прошлым летом Чекалину оштрафовали на 20 тысяч рублей за несогласованную фан-встречу на Патриках, которую пришлось разгонять Росгвардии. Блогер раздавала бесплатную косметику, толпа фанатов вела себя неадекватно и мешала движению.

Валерия Чекалина
Валерия Чекалина Фото: Соцсети

Подписчики Чекалиной неоднозначно оценили инцидент с ее семьей.


«10 паспортов, 10 слитков золота, куртки замшевые — тоже 10», — иронизируют в соцсетях.


«Лера, так СИЗО и есть та самая ваша загадочная трешовая поездка на 1,5 месяца без телефонов и детей?» — пишут девушке в комментариях.


«Нужен курс «Как заплатить налоги, чтобы не приехали с ФСБ», — шутят пользователи.


В окружении Чекалиных предполагают, что, скорее всего, история закончится домашним арестом с запретом определенных действий. А именно — с запретом пользоваться телефоном и интернетом в частности, что крайне нежелательно для блогерского семейства.

#лерчек #артем чекалин #валерия чекалина #обыски #золото
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