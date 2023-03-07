«10 паспортов, в том числе один — США, и восемь слитков золота». Блогеру Лерчек грозит до трех лет тюрьмы за неуплату налогов

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) станет первой из так называемых инфоцыган, запомнившихся россиянам не по творческим проектам, а по громким обыскам. Дело в том, что девушку и ее супруга обвиняют в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с физического лица. Соответствующая информация размещена на сайте Следственного комитета РФ.





«По данным следствия, Чекалина с июля 2020-го по июль 2022 года, являясь ИП и, применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов, в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников», — сообщается на сайте СКР. Таким образом, звездное семейство обвиняют в неуплате налогов в размере более 300 миллионов рублей.





В особняке семейства Чекалиных следователи нашли восемь золотых килограммовых слитков чистейшей пробы, а также 10 паспортов (в том числе американский). На момент написания материала получить оперативный комментарий от представителей Лерчек Daily Storm не удалось.





Согласно системе «Спарк-Интерфакс», выручка только одной ключевой компании Чекалиных — ООО «Би Фит» — составляет 2,9 миллиарда рублей. Девушка производит косметику Letique и проводит всевозможные марафоны. Несмотря на то что стоимость курсов у нее невысокая, многие подсаживались на ее «Колесо Фортуны», где обещали Mercedes-Benz CLA, BMW 2 series, Audi A3, айфоны и всякую ерунду от бренда по мелочи.