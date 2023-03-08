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Муфтий Мордовии Фагим Шафиев рассказал, какие подарки нужно дарить мусульманским женщинам на 8 марта
По его словам, нужно придерживаться норм религии при выборе презента Фагим Шафиев
Культура

Муфтий Мордовии Фагим Шафиев рассказал, какие подарки нужно дарить мусульманским женщинам на 8 марта

По его словам, нужно придерживаться норм религии при выборе презента

Фагим Шафиев Фото: Соцсети

Директор Исламского культурного центра, муфтий Мордовии Фагим Шафиев рассказал, какие подарки нужно дарить женщинам на 8 марта по мусульманским традициям. По его словам, в этот семейный праздник можно поздравлять девушек только в соответствии с нормами ислама. 


«Нельзя дарить продукты, которые не едят мусульмане, нельзя дарить наряды, которые не являются свойственными для мусульманских женщин. То есть те, которые она не сможет носить или наденет только дома. Других запретов нет. Традиционно в Поволжье это семейный праздник, принято поздравлять маму, готовить вкусные угощения», — рассказал Шафиев. 


По его мнению, 8 марта — это светский международный праздник. Поэтому нет ничего греховного в том, чтобы порадовать своих женщин, поблагодарить их за вдохновение и поддержку, отметил муфтий.


«К празднику нужно относиться положительно. Это лишний повод поздравить женщин, ведь с них начинается жизнь. Всевышний благословил. Есть в Коране целая сура, посвященная женщине», — подчеркнул Шафиев. 


При этом он уточнил, что история праздника в современном мире уже уходит на второй план. Гораздо важнее выражать искренние эмоции по отношению к близким людям.


«Не имеет значения, с чего это начиналось, как это начиналось. Наверное, каждый мужчина со мной согласится, что наша жизнь, уют и благополучие, к счастью, к нашему большому мужскому счастью, состоит из женского настроения. А мы обязаны дарить настроение, чтобы у нас было в миру всегда уют, добро и счастье», — сказал Шафиев.


История Международного женского дня ведется с 8 марта 1908 года, когда в США социал-демократы провели митинг за равноправие полов. Через год эта партия провозгласила 8 марта Национальным женским днем.


Ежегодному празднованию Международного женского дня положила начало Вторая Международная конференция социалисток, состоявшаяся в Копенгагене в 1910 году. Праздновать этот день предложила немецкая политическая деятельница и активистка в борьбе за права женщин Клара Цеткин.


﻿В СССР Международный женский день стал не только праздником, но и нерабочим днём в 1966 году, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР.

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#8 марта #ислам #женщина #религия
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