Был ли Сталин «богом СССР»? Богословы и председатель «Мемориала» — о признаках религии большевизма в Советском Союзе

Ровно 70 лет назад прошли похороны генерального секретаря Центрального комитета КПСС Иосифа Сталина. Во время его правления в СССР был культ личности вождя. Это среди прочего подтверждает хотя бы тот факт, что попрощаться с ним пришли тысячи жителей Союза. Людей было так много, что, по данным СМИ, более 1,3 тысячи человек погибли в страшной давке на Трубной площади. Тело генсека ЦК КПСС находилось в Мавзолее рядом с Лениным с 1953-го по 1961 год. Эксперты в беседе с Daily Storm порассуждали, был ли похож на религию сформировавшийся в СССР феномен обожания Сталина.
Богослов Андрей Кураев считает, что большевизм — социалистическое революционное марксистское течение и политический режим — можно считать своего рода гражданской религией. В ней были элементы, похожие на христианство, отмечает бывший протодиакон.
«До сих пор нам не хватает термина для обозначения того социально-политического строя, который был установлен в Советском Союзе. Можем ли мы говорить вообще о единстве и идентичности этого строя на протяжении всех 70 лет советской власти? Есть разные периоды при разных генсеках. Структура общества настолько мутировала, что оно становилось разным», — рассуждает Кураев.
«Пусть социологи, историки, политологи об этом дискутируют. Пока же ограничимся термином «сталинизм» — или лучше «большевизм», — продолжает он. — Большевизм — это, несомненно, религия, гражданская религия, которая предполагает решение задач метафизического уровня, а не просто политического».
Цитата из поэта Владимира Маяковского о политическом строе «Мы говорим партия, подразумеваем Ленин» — это вполне себе церковная формула, полагает Андрей Кураев. «Это и в христианском богословии подмена понятий «церковь» и «Христос». Организация, от имени учредителя говорящая. Дух Ленина считается бессмертным», — добавляет он.
Очень много общего есть в обрядовых сторонах сторонах большевизма и христианства, отмечает богослов. «Демонстрация мощей — Мавзолей, съезды — соборы, иконостас — портреты вождей и так далее. Там и Святая Троица — Маркс, Энгельс, Ленин. Очень похоже», — приводит примеры священник.
Но самое главное, что напоминает элемент религии в большевизме, — это переживание, когда человеку предлагают некий сверхличностный смысл его жизни, подчеркивает Кураев. «Смысл его жизни простирается за пределы его земной жизни, за пределы интересов его семьи и его детей. Такая метафизика — это вполне религиозный подход», — поясняет он.
Эксперт указывает, что к концу 1960-х — началу 1970-х годов большевизм перестал «переживаться религиозно», уровень его поддержки в обществе уменьшился. «Пока большевизм переживался религиозно — он побеждал. Когда к концу 1960-х — началу 1970-х годов этот запал религиозного переживания и энтузиазма остался только на плакатах, в этом смысле оказалось, что это общество само себя не оправдывает в том виде, в котором оно оставалось», — заключил богослов.
Доктор философии и доктор богословия Александр Дворкин считает, что вообще вся коммунистическая идеология и обрядность, скорее всего, были своего рода пародией на христианство.
«Мертвый Ленин был настолько обожествлен, насколько это возможно для атеистического режима. А Сталин был провозглашен единственным и неповторимым носителем его духа: «Сталин — это Ленин сегодня». Формировалась и обрядность этой атеистической религии — опять же, по образцу внешней православной обрядности: портреты вождей в красном углу, «моральный кодекс строителя коммунизма» вместо 10 заповедей, «звездины» вместо крестин, коммунистические праздники вместо церковных («красные свадьбы», дни рождения героев-революционеров вместо святых в церковном календаре и так далее)», — объясняет Дворкин.
Он отмечает, что коммунистическая идеология была попыткой переиначить христианство, «на знакомую людям матрицу наложить другое содержание».
«А скреплял все это культ «великого Сталина», все видящего и все знающего в своем далеком и близком Кремле. Ему воздавались почитание и поклонение, а сам он черпал свою силу и власть от лежащего тут же в Мавзолее величайшего вождя и гения всех времен — Ленина», — добавил собеседник.
Глава международного историко-просветительского общества «Мемориал» (внесен Минюстом России в список иноагентов и ликвидирован) Ян Рачинский предположил, что культ личности Иосифа Сталина в СССР можно считать квазирелигией. Правда, в разные периоды Советского Союза к этому культу относились по-разному, подчеркивает Рачинский.
«СССР продолжался и после Сталина, там был уже немного другой подход к этой фигуре, в разные периоды — по-разному. Называния всего на свете именами коммунистического ареопага (и в первую очередь Сталина) практиковались вполне сознательно, и это вовсе не было желанием масс. Да, практики такие квазирелигиозные, по существу, были», — подтверждает эксперт.
«Единственно верное учение [марксизм-ленинизм] — это некоторое сходство со Священным Писанием в подходах и трактовке. В позиционировании трудов классиков нечто [похожее] было», — обращает внимание Рачинский.
Иосиф Сталин (настоящая фамилия — Джугашвили) родился 21 декабря 1879 года в городе Гори в Грузии в семье сапожника. По другим сведениям, дата его рождения — 18 декабря 1878 года. Он участвовал в подготовке и проведении Октябрьской революции. В 1922 году, когда была учреждена должность генерального секретаря Центрального комитета Российской коммунистической партии (большевиков), ее занял Сталин.
Во время Великой Отечественной войны Иосиф Сталин возглавил Государственный комитет обороны СССР, а также занял должность Верховного главнокомандующего Вооруженными силами. После войны ему было присвоено звание Генералиссимуса Советского Союза, он также стал председателем Совета Министров СССР и министром Вооруженных сил СССР.
Сталин умер 5 марта 1953 года. Официальная версия смерти — обширное кровоизлияние в мозг.