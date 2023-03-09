«Розы символизируют непокоренный Донбасс!»: кузнец Виктор Михалев создал скульптуру в память о погибшем депутате ДНР

Кузнец Виктор Михалев рассказал о своей новой работе, посвященной женщинам непокоренного Донбасса. Скульптура установлена напротив Донецкого городского Молодежного центра и была открыта 8 марта. «Эти розы сделаны в память о волонтере и депутате Народного Совета ДНР Марии Пироговой, — рассказывает мастер. — Маша погибла от осколков... Ей не было даже 30».





В декабре прошлого года во всех донецких СМИ появились страшные кадры, сделанные после обстрела в сквере Павших коммунаров. Убитая горем женщина стоит на коленях возле тела дочери и кричит: «Господи, за что? Она лучшая!»





Марию знали все. Она организовывала новогодние утренники для детей из самых обстреливаемых районов, помогала одиноким бабушкам из Шахтерска, искала пропавших без вести. Люди знали: какой бы тяжелой ни была ситуация, к ней всегда можно обратиться, и девушка обязательно откликнется.



