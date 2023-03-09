«Розы символизируют непокоренный Донбасс!»: кузнец Виктор Михалев создал скульптуру в память о погибшем депутате ДНР

Кузнец Виктор Михалев рассказал о своей новой работе, посвященной женщинам непокоренного Донбасса. Скульптура установлена напротив Донецкого городского Молодежного центра и была открыта 8 марта. «Эти розы сделаны в память о волонтере и депутате Народного Совета ДНР Марии Пироговой, — рассказывает мастер. — Маша погибла от осколков... Ей не было даже 30».
В декабре прошлого года во всех донецких СМИ появились страшные кадры, сделанные после обстрела в сквере Павших коммунаров. Убитая горем женщина стоит на коленях возле тела дочери и кричит: «Господи, за что? Она лучшая!»
Марию знали все. Она организовывала новогодние утренники для детей из самых обстреливаемых районов, помогала одиноким бабушкам из Шахтерска, искала пропавших без вести. Люди знали: какой бы тяжелой ни была ситуация, к ней всегда можно обратиться, и девушка обязательно откликнется.
«Она была воплощением доброты. Человеком с большой буквы. Помогала всем, никогда не проходила мимо чужой беды, — напишет о ней глава ДНР Денис Пушилин. — На всех хватало ее энергии, ее таланта творить добро. Как будто спешила жить…»
Как рассказывает кузнец Виктор Михалев, это уже не первая скульптура, которую он создает в память о погибших. До этого была «Горловская Мадонна», посвященная 23-летней Кристине Жук, убитой вместе с 10-месячной дочкой Кирой. Он же делал арку для «Аллеи Ангелов».
«Нынешняя работа представляет собой куст роз высотой чуть больше метра, — говорит мастер, общаясь с Daily Storm, — и изготовлена по просьбе местной администрации. Тем более что эту девочку, Машу, я знал лично, и мне очень хотелось, чтобы это действительно трогало».
«А почему розы? Потому что они символизируют непокоренный Донбасс! — добавляет Виктор Петрович. — Поэтому я старался, чтобы они выглядели как настоящие, и все смотрели и любовались».
Символичный момент: новая работа Виктора Михалева установлена буквально в десятке метров от места убийства Марии Пироговой. То же здание. Тот же вид. Разве что расчищено от осколков.
«Какие они, девушки Донбасса? — переспрашивает мастер. — Сильные! Красивые, сильные и непобедимые. Которые, что бы ни случилось, продолжают оставаться на передовой. Санитарки, хирурги, военные радистки и наводчицы... Ими можно только гордиться!»
Бывший газоэлектросварщик Виктор Михалев начал заниматься художественной ковкой еще в начале 2000-х. Однако настоящая известность пришла к нему в 2014-м, когда он начал использовать в качестве материалов разорвавшиеся снаряды. Тем более что этого «добра» хватало. И орудия убийств превращались то в хрупкую балерину, то в нежный цветок, то в симпатичный подсвечник. А то и в памятник.
Правда, композиция «Женщинам непокоренного Донбасса» создана не из осколков, уточняет он. В данном случае они не применялись.
«А так я каждый год ставлю в своем районе по одной-две, а бывает, что и по три работы, — говорит мастер. — Вот закончится война — поедем в Горловку!»