СК наградил спасшего девочек при теракте в Брянской области школьника медалью «Доблесть и отвага»

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина ведомственной медалью «Доблесть и отвага» награжден мальчик Федор. Об этом заявили в Telegram-канале ведомства, подчеркнув, что во время теракта в Климовском районе Брянской области мальчик проявил героизм и спас двух других детей.





«По поручению председателя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина ведомственной медалью «Доблесть и отвага» награжден 10-летний житель Брянской области Федор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области», — говорится в сообщении.





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