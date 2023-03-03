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Венгрия рассмотрит вопрос о принятии Финляндии и Швеции в НАТО в мае
В настоящее время Венгрия и Турция — единственные страны альянса, которые не ратифицировали соответствующие документы undefined
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Венгрия рассмотрит вопрос о принятии Финляндии и Швеции в НАТО в мае

В настоящее время Венгрия и Турция — единственные страны альянса, которые не ратифицировали соответствующие документы

Парламент Венгрии в мае проведет заседание о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Об этом рассказала президент Венгрии Каталин Новак, находящаяся с визитом в Чехии. Он призвала парламентариев как можно быстрее ратифицировать документы о принятии в состав блока двух стран.


«Венгерский парламент должен голосовать по вопросу о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс ориентировочно около 17 мая», привело агентство ČTK слова Новак.


Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление государств в организацию 18 мая 2022 года. Столтенберг приветствовал подачу заявок и гарантировал скорейшее решение всех вопросов.


28 июня канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте сообщила, что Турция поддержит членство его страны и Швеции в НАТО. Все стороны подписали совместное заявление после переговоров в столице Испании.


Финляндия и Швеция пока не вступили в альянс, так как не выполнили свои обязательства перед Анкарой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее отметил, что не одобрит вступление этих стран в НАТО, пока не будут выполнены все договоренности сторон.


На текущий момент заявки Швеции и Финляндии не ратифицировали лишь две страны из 30 — Венгрия и Турция. Ожидается, что переговоры с Турцией о ратификации заявок возобновятся в ближайшие недели.

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#политика #финляндия #венгрия #нато #швеция #в мире
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