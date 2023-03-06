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МВД России опровергло слухи о создании добровольческих штурмовых батальонов
Ранее в Сети появилась якобы копия приказа о том, что с 8 марта в РФ будут созданы батальоны при министерстве undefined
Новости

МВД России опровергло слухи о создании добровольческих штурмовых батальонов

Ранее в Сети появилась якобы копия приказа о том, что с 8 марта в РФ будут созданы батальоны при министерстве

Министерство внутренних дел России опровергло информацию о том, что ведомство якобы издало приказ о формировании добровольческих ударно-штурмовых батальонов. Telegram-канал «МВД-медиа» показал изображение приказа, разошедшегося в интернете, с надписью «МВД России опровергает».


«МВД России опровергло информацию, опубликованную в сети Интернет, о якобы издании ведомственного приказа о создании добровольческих, ударов-штурмовых батальонов», — говорится в публикации.

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4 марта в Telegram-каналах и соцсетях была опубликована копия «приказа МВД», подписанного министром Владимиром Колокольцевым. В документе говорилось о том, что с 8 марта в РФ якобы сформируют добровольческие ударно-штурмовые батальоны при министерстве.


В сентябре прошлого года МВД опровергло информацию о направлении остановленных автомобилистов в военкоматы. Согласно появившемуся в Сети «приказу», правоохранители должны были останавливать легковые автомобили, где за рулем которых находились россияне мужского пола.


После окончания проверки документов сотрудникам якобы нужно было направлять таких водителей в военкоматы.


Тогда, в связи с распространением фейковой информации, МВД призывало СМИ и рядовых пользователей соцсетей проверять достоверность новостей. В МВД напомнили, что ориентироваться нужно на официальные источники.

#мвд #фейки #рф
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