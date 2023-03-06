МВД России опровергло слухи о создании добровольческих штурмовых батальонов

Министерство внутренних дел России опровергло информацию о том, что ведомство якобы издало приказ о формировании добровольческих ударно-штурмовых батальонов. Telegram-канал «МВД-медиа» показал изображение приказа, разошедшегося в интернете, с надписью «МВД России опровергает».
«МВД России опровергло информацию, опубликованную в сети Интернет, о якобы издании ведомственного приказа о создании добровольческих, ударов-штурмовых батальонов», — говорится в публикации.
4 марта в Telegram-каналах и соцсетях была опубликована копия «приказа МВД», подписанного министром Владимиром Колокольцевым. В документе говорилось о том, что с 8 марта в РФ якобы сформируют добровольческие ударно-штурмовые батальоны при министерстве.
В сентябре прошлого года МВД опровергло информацию о направлении остановленных автомобилистов в военкоматы. Согласно появившемуся в Сети «приказу», правоохранители должны были останавливать легковые автомобили, где за рулем которых находились россияне мужского пола.
После окончания проверки документов сотрудникам якобы нужно было направлять таких водителей в военкоматы.
Тогда, в связи с распространением фейковой информации, МВД призывало СМИ и рядовых пользователей соцсетей проверять достоверность новостей. В МВД напомнили, что ориентироваться нужно на официальные источники.