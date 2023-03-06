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Лидер партии «Родина», поддержавшей спецоперацию России, заявил о намерении США учинить «кровавую бойню» в Турции
По словам лидера партии «Родина», Вашингтон намеревается сделать это в период всеобщих выборов undefined
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Лидер партии «Родина», поддержавшей спецоперацию России, заявил о намерении США учинить «кровавую бойню» в Турции

По словам лидера партии «Родина», Вашингтон намеревается сделать это в период всеобщих выборов

Соединенные Штаты намерены организовать «кровавую бойню» в Турции в период всеобщих выборов. Об этом рассказал лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек, указав, что ранее «связанный с Госдепом» журнал Foreign Policy вышел с заголовком «Во время выборов в Турции будет кровавая бойня».


«Другими словами, США объявили всему миру, что они организуют кровавую бойню в Турции на этих выборах. Затем в Stern, одном из самых читаемых журналов в Германии, нашего президента Эрдогана обвинили в том, что он «поджигатель»!» — приводит слова Перинчека газета Aydınlık.


По его словам, сейчас очевиден не только план и сам заговор, но и тот, кто «нажимает на кнопку». Перинчек сообщил, что необходимо четко понимать «ход событий в этом отношении» и «занять общую позицию против этих заговоров, ориентированных на США».


6 марта член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил РИА Новости, что США и Британия фактически не дают Реджепу Тайипу Эрдогану организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для переговоров.


Эрхан считает, что Эрдоган способен организовать данную встречу и в этом случае «важна не совместная фотография, а достижение конкретных целей».


Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на Совбезе ООН заявил, что США против прекращения огня на Украине и считают, что РФ использует любую паузу в боевых действиях для накопления своих ресурсов.


«Родина» — националистическая политическая партия Турции, основанная 15 февраля 2015 года. В апреле 2021 года партия призвала правительство признать Крым российским, а в 2022 году — поддержала спецоперацию РФ.

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#турция #политика #сша #в мире
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