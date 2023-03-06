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Украинская теннисистка Костюк после игры отказалась пожать руку россиянке Грачевой
Спортсменки также не захотели делать общее фото после финала турнира WTA в США undefined
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Украинская теннисистка Костюк после игры отказалась пожать руку россиянке Грачевой

Спортсменки также не захотели делать общее фото после финала турнира WTA в США

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку россиянке Варваре Грачевой после финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Остине (США). Спортсменки также не стали делать традиционное послематчевое фото с призами.


Костюк и Грачева также не упоминали друг друга в послематчевых интервью журналистам. Сам поединок завершился победой украинки. Игра состояла из двух сетов, в которых со счетом 6 : 3, 7 : 5 первенствовала Костюк. Счет в личных встречах стал 4 : 2 в пользу украинской теннисистки.


Это не первый инцидент с участием Марты Костюк. Теннисистка с Украины в сентябре прошлого года на турнире US Open отказалась пожать руки соперницам из Белоруссии Виктории Азаренко и Александре Саснович. Вместо этого спортсменки обменялись касаниями ракеток.


Тогда Костюк заявила, что не намерена пожимать руку российским и белорусским спортсменам из-за ситуации на Украине.


Марта Костюк впервые в карьере победила в WTA. У россиянки Варвары Грачевой пока нет ни одного титула этого турнира. Соревнования в Остине проходили с 27 февраля по 5 марта. Общий призовой фонд турнира составил 259 тысяч долларов.

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