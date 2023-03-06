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Медведев заявил, что Россия и другие страны могут «вбить гвоздь в гроб» неоколониализма Запада
Зампред Совбеза подчеркнул, что у России нет запретных регионов для диалога, так как у страны не было колоний undefined
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Медведев заявил, что Россия и другие страны могут «вбить гвоздь в гроб» неоколониализма Запада

Зампред Совбеза подчеркнул, что у России нет запретных регионов для диалога, так как у страны не было колоний

РФ и другие страны могут забить гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений Запада. Об этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Он также отметил, что новый мир будет намного сложнее, чем «двумерная биполярка» или «однополярный диктат».


«Если Советский Союз активно способствовал гибели колониальной системы в мире, то теперь мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира», написал Медведев.


Зампред Совбеза также отметил, что у России нет запретных регионов для диалога, так как страна никогда не обладала колониями.


Медведев также заявил, что влияние Франции в Азии, Африке и Латинской Америке стремительно уменьшается, так как подлинно суверенные страны перестают бояться диктата «коллективного Запада». Причиной, по мнению политика, стало перевешивание собственных интересов над риском санкций.


«Страх, который еще Плиний Младший назвал плохим наставником в вопросах о должном, больше не работает», — подчеркнул он.


Медведев считает, что часть элит на Западе все больше понимает данные изменения, и речь не только про Южную Америку, но и Азию с Африкой.


Ранее Медведев в своей новой статье для газеты «Известия» заявил, что вопрос о существовании РФ будет решаться «не на украинском фронте», а «в контексте существования всей человеческой цивилизации». По его словам, двусмысленностей здесь быть не должно — «мир без России нам не нужен».

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#запад #политика #медведев #рф
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