Байден в очередной раз споткнулся на трапе самолета

Прибытие американского лидера в Варшаву также запомнилось схожим инцидентом. При выходе из президентского самолета один пассажир споткнулся и скатился с трапа. Он пролетел примерно половину из общего числа ступеней. Упавшим человеком оказался член делегации Байдена.





Президент США не первый раз испытывает трудности при посадке на самолет. В марте прошлого года Байден трижды споткнулся, поднимаясь на борт. В Белом доме тогда это объяснили сильным ветром и заверили, что политик чувствует себя прекрасно.





Байдену в ноябре исполнилось 80 лет. Он старейший президент в истории США. Если Байден выдвинется на выборы в 2024 году и выиграет их, в конце срока ему будет 86 лет. Сам глава Белого дома ранее заявил, что был бы честен с гражданами и объявил о проблемах со здоровьем в случае их появления.