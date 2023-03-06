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Байден в очередной раз споткнулся на трапе самолета
Инцидент с участием главы Белого дома произошел в штате Алабама undefined
Новости

Байден в очередной раз споткнулся на трапе самолета

Инцидент с участием главы Белого дома произошел в штате Алабама

Президент США Джо Байден снова споткнулся, когда поднимался по трапу на борт самолета. Инцидент на этот раз произошел на авиабазе в штате Алабама.

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Видео опубликовал телеканал WSAF News. На появившихся в Сети кадрах видно, как глава Белого дома, поднимаясь на борт, потерял равновесие. Байден выбросил вперед руки, чтобы смягчить возможное падение.


Однако американскому лидеру все же удалось удержаться на ногах. В итоге политик спокойно добрался до самолета.


В феврале президент США оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы и упал на трап. Об этом рассказал пул Белого дома, уточнив, что глава Белого дома быстро поднялся и направился далее вверх по трапу. Перед тем как зайти в салон лайнера, Байден помахал провожающим.

Байден споткнулся и упал на трапе самолета при отлете из Варшавы

После казуса американский лидер быстро поднялся и направился далее 22 февраля 2023
Dailystorm - Байден споткнулся и упал на трапе самолета при отлете из Варшавы

Прибытие американского лидера в Варшаву также запомнилось схожим инцидентом. При выходе из президентского самолета один пассажир споткнулся и скатился с трапа. Он пролетел примерно половину из общего числа ступеней. Упавшим человеком оказался член делегации Байдена.


Президент США не первый раз испытывает трудности при посадке на самолет. В марте прошлого года Байден трижды споткнулся, поднимаясь на борт. В Белом доме тогда это объяснили сильным ветром и заверили, что политик чувствует себя прекрасно.


Байдену в ноябре исполнилось 80 лет. Он старейший президент в истории США. Если Байден выдвинется на выборы в 2024 году и выиграет их, в конце срока ему будет 86 лет. Сам глава Белого дома ранее заявил, что был бы честен с гражданами и объявил о проблемах со здоровьем в случае их появления.

#сша #джо байден #самолет
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