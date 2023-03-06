Байден в очередной раз споткнулся на трапе самолета

Президент США Джо Байден снова споткнулся, когда поднимался по трапу на борт самолета. Инцидент на этот раз произошел на авиабазе в штате Алабама.
Видео опубликовал телеканал WSAF News. На появившихся в Сети кадрах видно, как глава Белого дома, поднимаясь на борт, потерял равновесие. Байден выбросил вперед руки, чтобы смягчить возможное падение.
Однако американскому лидеру все же удалось удержаться на ногах. В итоге политик спокойно добрался до самолета.
В феврале президент США оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы и упал на трап. Об этом рассказал пул Белого дома, уточнив, что глава Белого дома быстро поднялся и направился далее вверх по трапу. Перед тем как зайти в салон лайнера, Байден помахал провожающим.
Прибытие американского лидера в Варшаву также запомнилось схожим инцидентом. При выходе из президентского самолета один пассажир споткнулся и скатился с трапа. Он пролетел примерно половину из общего числа ступеней. Упавшим человеком оказался член делегации Байдена.
Президент США не первый раз испытывает трудности при посадке на самолет. В марте прошлого года Байден трижды споткнулся, поднимаясь на борт. В Белом доме тогда это объяснили сильным ветром и заверили, что политик чувствует себя прекрасно.
Байдену в ноябре исполнилось 80 лет. Он старейший президент в истории США. Если Байден выдвинется на выборы в 2024 году и выиграет их, в конце срока ему будет 86 лет. Сам глава Белого дома ранее заявил, что был бы честен с гражданами и объявил о проблемах со здоровьем в случае их появления.