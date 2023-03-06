Песков заявил, что власти не допустят повторения событий, подобных теракту в Брянской области

Российские власти примут меры, чтобы не допустить впредь происшествий, подобных нападению диверсантов на Брянскую область. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что «необходимые квалификации уже даны — это не что иное, как теракт».





«Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий», — сказал Песков.





По словам Пескова, украинские бойцы используют оружие разных стран, в том числе и принадлежащее НАТО, что в очередной раз говорит властям о растущей вовлеченности альянса в конфликт. Однако в этом случае важно не происхождение боеприпаса, а то, «из чьих рук была выпущена пуля».





2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о том, что утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. В селе Любечане ее участники обстреляли гражданское авто — тогда погиб местный житель, а 10-летний ребенок получил ранение.





Позднее стало известно, что в результате действий диверсионной группы, проникшей на территорию области, погиб и мужчина 1966 года рождения.





В ФСБ сообщили, что вылазка боевиков была пресечена. В целях обеспечения безопасности местных жителей и инфраструктуры боевиков выдавили на Украину и нанесли по ним артиллерийский удар.