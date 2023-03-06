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Песков заявил, что власти не допустят повторения событий, подобных теракту в Брянской области
Представитель Кремля напомнил, что правительство страны рассматривает атаку на регион как террористический акт undefined
Новости

Песков заявил, что власти не допустят повторения событий, подобных теракту в Брянской области

Представитель Кремля напомнил, что правительство страны рассматривает атаку на регион как террористический акт

Российские власти примут меры, чтобы не допустить впредь происшествий, подобных нападению диверсантов на Брянскую область. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что «необходимые квалификации уже даны — это не что иное, как теракт».


«Будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий», — сказал Песков.


По словам Пескова, украинские бойцы используют оружие разных стран, в том числе и принадлежащее НАТО, что в очередной раз говорит властям о растущей вовлеченности альянса в конфликт. Однако в этом случае важно не происхождение боеприпаса, а то, «из чьих рук была выпущена пуля».


2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о том, что утром на территорию Климовского района проникла группа украинских диверсантов. В селе Любечане ее участники обстреляли гражданское авто — тогда погиб местный житель, а 10-летний ребенок получил ранение.


Позднее стало известно, что в результате действий диверсионной группы, проникшей на территорию области, погиб и мужчина 1966 года рождения.


В ФСБ сообщили, что вылазка боевиков была пресечена. В целях обеспечения безопасности местных жителей и инфраструктуры боевиков выдавили на Украину и нанесли по ним артиллерийский удар.

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МВД России объявило в розыск вероятного участника диверсии в Брянской области

Речь идет об Илье Богданове, участнике «Русского добровольческого корпуса» 5 марта 2023
Dailystorm - МВД России объявило в розыск вероятного участника диверсии в Брянской области
#брянская область #песков #теракт #рф
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