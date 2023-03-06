Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 225 военных на Донецком направлении

Российские военные за сутки уничтожили на Донецком направлении до 225 украинских солдат. Об этом говорится в сводке Минобороны России. В оборонном ведомстве также сообщили, что за аналогичный срок бойцам ВС РФ удалось уничтожить пять БМП, одну РСЗО «Ураган» и одну гаубицу Д-30.





«На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225 украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны.





Кроме того, в районе села Дачное в Донецкой народной республике ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ, в городе Часов Яр — радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.





Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 396 самолетов, 217 вертолетов, 3345 беспилотников, 410 зенитных ракетных комплексов, 8192 танка и других бронемашин, 1054 РСЗО, 4284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8771 единица военной спецтехники.





5 марта в Минобороны сообщили о поражении российскими военными командного пункта украинского полка «Азов»* в районе села Марьевка в Запорожской области. Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли удары по пунктам управления двух бригад ВСУ — 59-й мотопехотной и 102-й теробороны.





*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.