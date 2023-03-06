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Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 225 военных на Донецком направлении
В районе Дачного в ДНР российские военные уничтожили склад боеприпасов врага undefined
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Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 225 военных на Донецком направлении

В районе Дачного в ДНР российские военные уничтожили склад боеприпасов врага

Российские военные за сутки уничтожили на Донецком направлении до 225 украинских солдат. Об этом говорится в сводке Минобороны России. В оборонном ведомстве также сообщили, что за аналогичный срок бойцам ВС РФ удалось уничтожить пять БМП, одну РСЗО «Ураган» и одну гаубицу Д-30.


«На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225 украинских военнослужащих»,сообщили в Минобороны.


Кроме того, в районе села Дачное в Донецкой народной республике ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ, в городе Часов Яр — радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.


Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 396 самолетов, 217 вертолетов, 3345 беспилотников, 410 зенитных ракетных комплексов, 8192 танка и других бронемашин, 1054 РСЗО, 4284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8771 единица военной спецтехники.


5 марта в Минобороны сообщили о поражении российскими военными командного пункта украинского полка «Азов»* в районе села Марьевка в Запорожской области. Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли удары по пунктам управления двух бригад ВСУ — 59-й мотопехотной и 102-й теробороны.


*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

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#всу #спецоперация #минобороны рф #рф #украина
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*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

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