Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заочно приговорена к 15 годам колонии. Отбывать наказание политик должна в условиях общего режима. Суд признал Тихановскую виновной по целому ряду статей: заговоре, совершенном с целью захвата власти неконституционным путем; создании экстремистского формирования и руководстве им; публичных призывах к захвату власти и совершении действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности республики.
Кроме того, Тихановская признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц. Политик также получила штраф в размере 800 базовых величин в сумме 29 600 белорусских рублей (около 787,3 тысяч российских рублей).
Соратники Тихановской — Мария Мороз, Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский — также заочно приговорены к срокам в колонии. Латушко получил 18 лет тюрьмы, Мороз, Ковалькова и Дылевский — 12. Приговоры не вступили в силу и могут быть обжалованы.
Сама оппозиционерка скрывается от правосудия за границей. Другие фигуранты дела также находятся за пределами Белоруссии и возвращаться в республику не намерены.
Экс-кандидат в президенты в своем Telegram-канале прокомментировала приговор в отношении себя. «Сегодня я думаю о тех, кому режим дал реальные, а не заочные сроки. Пять, 16 или 22 года… И я не хочу думать про режимных чиновников, судей, прокуроров. Тех, кто исполняет эти преступления. Пусть они лучше подумают о себе сами: ведь Лукашенко не станет защищать их в настоящем, независимом суде, для которого белорусские юристы уже собрали достаточное количество показаний. Он будет спасать только себя и свой ближний круг. Так стоит ли подставлять самих себя ради защиты того, кто и так осужден на провал?».
Тихановская, когда ее дело начал рассматривал суд (в январе текущего года), находилась со своей командой в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме. Лидер оппозиции Белоруссии тогда назвала этот заочный судебный процесс «фарсом» и «местью» со стороны президента республики Александра Лукашенко. Тихановская жаловалась, что ей не предоставили доступ к судебным документам.
По словам новоявленного политика (до президентских выборов в Белоруссии Тихановская была домохозяйкой), она связывалась со своим назначенным судом адвокатом, но ответа от него не дождалась.
«Я даже не знаю, что мой так называемый адвокат будет делать на этом суде, как он собирается меня защищать, — приводит слова оппозиционерки агентство France-Presse. — Я не знаю, сколько будет длиться этот суд, сколько дней, но я уверена, что меня приговорят ко многим годам тюрьмы».
В Генпрокуратуре Белоруссии ранее заявили, что всем фигурантам инкриминированы заговор с целью захвата власти, создание экстремистского формирования или руководство им. Оппозиционеров обвиняли в публичных призывах к санкциям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, в разжигании социальной вражды и розни. Тихановская также проходит обвиняемой по делам о приготовлении к массовым беспорядкам.
При этом в отношении всех фигурантов ранее была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Белорусские правоохранители обращались в компетентные органы зарубежных государств за помощью в выдаче Тихановской и других обвиняемых. Однако Минску было отказано в выдаче оппозиционеров.
В октябре 2022 года Следственный комитет республики начал процесс специального производства в отношении находящихся за рубежом представителей координационного совета оппозиции во главе с Тихановской. Созданный ею Объединенный переходный кабинет включен в Белоруссии в перечень экстремистских формирований.
В Верховном суде республики посчитали, что оппозиционеры планируют вернуться в Белоруссию «под благовидными предлогами», чтобы впоследствии организовать «пятую колонну» для ведения «диверсионной, террористической и агентурной работы», в том числе во время президентских выборов. Они пройдут в Белоруссии в 2025 году.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы главы государства. 14 августа ЦИК республики объявил Лукашенко победителем. Действующего президента поддержали 80,1% избирателей, а его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,1%. После оглашения предварительных результатов голосования в Белоруссии прошли массовые несанкционированные акции.
В августе в штабе Тихановской заявили о создании Координационного совета оппозиции — «политического органа, который возьмет на себя процесс мирной передачи власти». Ранее белорусская оппозиция получила премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Призовой фонд премии — 50 тысяч евро.
Решение Европарламента присудить премию имени Андрея Сахарова оппозиции Белоруссии — часть сценария по смене режима в республике по примеру Венесуэлы. Об этом в беседе с Daily Storm ранее заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат считает, что премия имени Сахарова все чаще становится инструментом политических манипуляций со стороны ЕП, и принятое европейскими депутатами решение лишь подтверждает этот тезис.