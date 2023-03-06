Соперница Лукашенко на выборах Тихановская заочно приговорена к 15 годам тюрьмы

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заочно приговорена к 15 годам колонии. Отбывать наказание политик должна в условиях общего режима. Суд признал Тихановскую виновной по целому ряду статей: заговоре, совершенном с целью захвата власти неконституционным путем; создании экстремистского формирования и руководстве им; публичных призывах к захвату власти и совершении действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности республики.





Кроме того, Тихановская признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц. Политик также получила штраф в размере 800 базовых величин в сумме 29 600 белорусских рублей (около 787,3 тысяч российских рублей).





Соратники Тихановской — Мария Мороз, Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский — также заочно приговорены к срокам в колонии. Латушко получил 18 лет тюрьмы, Мороз, Ковалькова и Дылевский — 12. Приговоры не вступили в силу и могут быть обжалованы.





Сама оппозиционерка скрывается от правосудия за границей. Другие фигуранты дела также находятся за пределами Белоруссии и возвращаться в республику не намерены.





Экс-кандидат в президенты в своем Telegram-канале прокомментировала приговор в отношении себя. «Сегодня я думаю о тех, кому режим дал реальные, а не заочные сроки. Пять, 16 или 22 года… И я не хочу думать про режимных чиновников, судей, прокуроров. Тех, кто исполняет эти преступления. Пусть они лучше подумают о себе сами: ведь Лукашенко не станет защищать их в настоящем, независимом суде, для которого белорусские юристы уже собрали достаточное количество показаний. Он будет спасать только себя и свой ближний круг. Так стоит ли подставлять самих себя ради защиты того, кто и так осужден на провал?».





Тихановская, когда ее дело начал рассматривал суд (в январе текущего года), находилась со своей командой в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме. Лидер оппозиции Белоруссии тогда назвала этот заочный судебный процесс «фарсом» и «местью» со стороны президента республики Александра Лукашенко. Тихановская жаловалась, что ей не предоставили доступ к судебным документам.





По словам новоявленного политика (до президентских выборов в Белоруссии Тихановская была домохозяйкой), она связывалась со своим назначенным судом адвокатом, но ответа от него не дождалась.





«Я даже не знаю, что мой так называемый адвокат будет делать на этом суде, как он собирается меня защищать, — приводит слова оппозиционерки агентство France-Presse. — Я не знаю, сколько будет длиться этот суд, сколько дней, но я уверена, что меня приговорят ко многим годам тюрьмы».