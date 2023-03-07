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Автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова приговорили к 8,5 года тюрьмы
Он признан виновным по делу о фейках про армию undefined
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Автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова приговорили к 8,5 года тюрьмы

Он признан виновным по делу о фейках про армию

Тимирязевский районный суд Москвы назначил 8,5 года колонии общего режима автору Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрию Иванову. Его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). 


В течение четырех лет ему запретили быть администратором каких бы то ни было интернет-ресурсов. 


Известно, что во время прений прокурор просил назначить Иванову наказание в виде девяти лет лишения свободы.


Ранее студента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, одного из создателей Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова обвинили в распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или идеологической ненависти. Дело завели из-за постов Иванова в «Протестном МГУ» о якобы совершенных российскими военными преступлениях на Украине.


2 февраля появилась информация, что Тимирязевский районный суд Москвы выписал повестки для министра иностранных дел России Сергея Лаврова, официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова и постоянного представителя России в ООН Василия Небензи. 


Сообщалось, что их якобы просят явиться в суд в качестве свидетелей по делу автора Telegram-канала Иванова. Позже в суде опровергли эту информацию.

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Заявивший о пытках в автозаке студент МГУ хочет судиться с силовиками

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Dailystorm - Заявивший о пытках в автозаке студент МГУ хочет судиться с силовиками
#иванов #telegram-каналы #суд #протестный мгу #приговор
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