Автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова приговорили к 8,5 года тюрьмы

Тимирязевский районный суд Москвы назначил 8,5 года колонии общего режима автору Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрию Иванову. Его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).





В течение четырех лет ему запретили быть администратором каких бы то ни было интернет-ресурсов.





Известно, что во время прений прокурор просил назначить Иванову наказание в виде девяти лет лишения свободы.





Ранее студента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, одного из создателей Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова обвинили в распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или идеологической ненависти. Дело завели из-за постов Иванова в «Протестном МГУ» о якобы совершенных российскими военными преступлениях на Украине.





2 февраля появилась информация, что Тимирязевский районный суд Москвы выписал повестки для министра иностранных дел России Сергея Лаврова, официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова и постоянного представителя России в ООН Василия Небензи.





Сообщалось, что их якобы просят явиться в суд в качестве свидетелей по делу автора Telegram-канала Иванова. Позже в суде опровергли эту информацию.