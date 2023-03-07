Улюкаев с рассеченной бровью рассказал, что в тюрьме заключенные читали Платона и Плутарха

Освобожденный в прошлом году из колонии бывший министр экономики России Алексей Улюкаев дал интервью YouTube-каналу Содружества профессионалов финансового рынка. На видео экс-министр запечатлен с рассеченной бровью и ссадиной на лице. Улюкаев рассказал, что в тюрьме заключенные читали Платона и Плутарха. Он также поделился тем, что в его трудовой книжке после записи «министр» идет «подсобный рабочий».





Алексей Улюкаев работал в колонии библиотекарем. Во время отбывания наказания он «читал беспрестанно» — и современную, и классическую литературу.





В колонии находились 1,5 тысячи человек. По словам экс-министра, примерно 500 из них были записаны в библиотеку, около 100 заключенных активно читали. «Вот ты много встречал людей, которые Плутарха читали? — спросил Улюкаев у интервьюера. — Я нигде их не встречал, а там встретил. Они ко мне приходят — Плутарха им подавай!»





Бывший министр добавил, что в библиотеке также были работы философов Сенеки, Платона и Аристотеля. «И это не лежало втуне. Нечасто, но кто-то это читал или пытался читать, по крайней мере, это тяжелое чтение», — отметил он.





Улюкаев также вел в колонии экономический кружок. По его словам, эта деятельность вместе с работой библиотекарем ему очень помогала и давала ощущение, что он приносит пользу людям.





В 2017 году суд признал Алексея Улюкаева виновным в получении особо крупной взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в 130 миллионов рублей. Экс-министр не признал вину и утверждал, что против него совершили провокацию.





В мае 2022 года Улюкаев вышел из колонии. Суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.