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Шойгу заявил, что в спецоперации на Украине принимают участие более тысячи женщин
Также, по его словам, потери ВСУ за февраль выросли на 40%, превысив 11 тысяч человек undefined
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Шойгу заявил, что в спецоперации на Украине принимают участие более тысячи женщин

Также, по его словам, потери ВСУ за февраль выросли на 40%, превысив 11 тысяч человек

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ рассказал, что задачи спецоперации выполняют, в том числе, порядка 1100 женщин. Он подчеркнул, что каждая третья из них имеет государственные награды. 


Он также обозначил основные текущие моменты СВО. По словам Шойгу, взятие под контроль Артемовска, который является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе, позволит ВС РФ наступать вглубь обороны Вооруженных сил Украины. 


На Донецком и Купянском направлениях под контроль Российской армии уже перешли такие населенные пункты как Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка, резюмировал министр.


Также он рассказал, что подводную лодку «Кронштадт» собираются оснастить крылатыми ракетами «Калибр».


С 24 февраля 2022 года Россия проводит военную операцию на территории Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она направлена на защиту населения Донбасса, которое много лет подвергается обстрелам со стороны ВСУ, а также денацификацию и демилитаризацию соседней страны.


Заметка дополняется 

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#всу #артемовск #шойгу #сво #женщины
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