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Лукашенко рассказал о задержании террориста, который хотел взорвать российский самолет под Минском
Белорусская оппозиция ранее утверждала, что в конце февраля на территории республики на аэродроме был поврежден А-50 undefined
Новости

Лукашенко рассказал о задержании террориста, который хотел взорвать российский самолет под Минском

Белорусская оппозиция ранее утверждала, что в конце февраля на территории республики на аэродроме был поврежден А-50

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании причастных к диверсии на аэродроме Мачулищи. По утверждению Лукашенко, завербованный спецслужбами Украины в 2014 году россиянин и его пособники планировали взорвать российский самолет А-50. Глава республики добавил, что операцию по уничтожению воздушного судна СБУ разрабатывали совместно с американскими спецслужбами.


Лукашенко назвал эту историю «невероятной». По словам президента Белоруссии, ЦРУ и СБУ ранее «не то сбоку, не то за спиной» разработали эту операцию. «Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве», — прояснил детали насчет личности задержанного мужчины белорусский лидер (цитата по БелТА).


Лукашенко уточнил, что мужчина «был завербован спецслужбой Украины в 2014-м, вроде, году». «Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов», — констатировал Лукашенко.


Глава республики при этом напомнил о диверсии, совершенной ранее в отношении аэродрома Энгельс в России: «Снятые из космоса результаты теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему [диверсанту, заброшенному в Белоруссию]. Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины».


Лукашенко также уточнил, что диверсанта готовили именно в Киеве, используя самые передовые технологии. «То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, — это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию», — заключил белорусский лидер.


Он указал, что при попытке атаки А-50 «не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности». «Тем не менее мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло», — заявил Лукашенко.

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Политик также обратил внимание, что диверсанта не пустили белорусские пограничники, но он впоследствии пересек латвийско-российскую границу. Злоумышленник, как отметил Лукашенко, не имел права перемещаться через границу. «Но тем не менее переместился во Псков, затем приехал на автобусе в Минск», — сообщил президент Белоруссии.


Лукашенко также рассказал, что российский А-50 находился на территории Белоруссии и «никогда не залетал на территорию Украины». «Даже не приближался к границе (ему не нужно это), Польши, Литвы — всех этих мразей, которые сегодня работают против Беларуси. Мы очень аккуратно работали. Никому не давали повода для этого», — признался глава республики.


Всего, по словам политика, по этому делу задержаны более 20 соучастников диверсанта на территории Белоруссии. Остальные прячутся за рубежом. Однако Лукашенко подчеркнул, что действия по попытке подрыва самолета никакого военного значения не имели и «все было рассчитано на средства массовой информации».


«Главной нашей задачей было не допустить проникновения его [диверсанта] в Россию, — сообщил Лукашенко. — Потому что в огромной бездонной России найти его было бы очень сложно», — пояснил глава республики.


МИД Белоруссии ранее назвал фейком сообщения об атаке на военный аэродром под Минском в конце февраля, во время которой якобы был поврежден российский самолет А-50. В Кремле отказались по горячим следам комментировать информацию об атаке на А-50.

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Позднее в эфире телеканала «Беларусь 1» этот самолет был показан в исправном состоянии во время движения по взлетной полосе. СМИ Белоруссии опубликовали кадры взлета А-50. Известно, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства, был задействован в совместных учениях, проходивших с 16 января по 1 февраля 2023 года.

#белоруссия #александр лукашенко #задержание #террористы #диверсанты #самолет
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