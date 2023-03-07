Лукашенко рассказал о задержании террориста, который хотел взорвать российский самолет под Минском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании причастных к диверсии на аэродроме Мачулищи. По утверждению Лукашенко, завербованный спецслужбами Украины в 2014 году россиянин и его пособники планировали взорвать российский самолет А-50. Глава республики добавил, что операцию по уничтожению воздушного судна СБУ разрабатывали совместно с американскими спецслужбами.





Лукашенко назвал эту историю «невероятной». По словам президента Белоруссии, ЦРУ и СБУ ранее «не то сбоку, не то за спиной» разработали эту операцию. «Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве», — прояснил детали насчет личности задержанного мужчины белорусский лидер (цитата по БелТА).





Лукашенко уточнил, что мужчина «был завербован спецслужбой Украины в 2014-м, вроде, году». «Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов», — констатировал Лукашенко.





Глава республики при этом напомнил о диверсии, совершенной ранее в отношении аэродрома Энгельс в России: «Снятые из космоса результаты теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему [диверсанту, заброшенному в Белоруссию]. Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины».





Лукашенко также уточнил, что диверсанта готовили именно в Киеве, используя самые передовые технологии. «То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, — это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию», — заключил белорусский лидер.





Он указал, что при попытке атаки А-50 «не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности». «Тем не менее мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло», — заявил Лукашенко.