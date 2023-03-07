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Лукашенко разочаровался в Украине и назвал Зеленского гнидой после попытки СБУ взорвать самолет в республике
Политик отметил, что этими действиями Киев не сможет втянуть Минск в военные действия undefined
Новости

Лукашенко разочаровался в Украине и назвал Зеленского гнидой после попытки СБУ взорвать самолет в республике

Политик отметил, что этими действиями Киев не сможет втянуть Минск в военные действия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на попытку СБУ подорвать самолет на территории республики и назвал украинского лидера Владимира Зеленского гнидой. Глава государства подчеркнул, что такие операции не проводятся без согласования с главой государства.


«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент», — приводит слова Лукашенко БелТА.


Он считает Зеленского гнидой, потому что украинский президент «бегает вокруг Беларуси, присылает своих людей и просит: «Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся». Лукашенко также отметил, что уже неоднократно опровергал опасения украинской стороны, но его не слушали.


«Что ж, вызов брошен», — заявил белорусский лидер.


Глава государства похвалил сотрудников органов безопасности страны за «блестяще проведенную операцию». Силовикам за четыре-пять дней удалось не только установить всех пособников диверсанта, но и задержать их. Однако, уверен Лукашенко, сейчас «расслабляться ни в коем случае нельзя».


Президент подчеркнул, что Минск не хочет быть втянут в военные действия, хотя, по его мнению, Украина добивается этого «по команде США». «Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь», — сказал он.


Ранее Лукашенко рассказал о задержании в стране причастного к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи. Он сообщил, что мужчина, IT-специалист, был завербован Службой безопасности Украины в 2014 году. По его словам, задержанный имел российский и украинский паспорта.


Белорусский лидер отметил, что операцию по уничтожению российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на Украине разрабатывали совместно с американскими спецслужбами.

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#белоруссия #зеленский #сбу #происшествие #лукашенко
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