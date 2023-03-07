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В Запорожской области после обстрела ВСУ пострадал мирный житель
Один из снарядов также попал в жилой дом, из-за чего начался сильный пожар undefined
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В Запорожской области после обстрела ВСУ пострадал мирный житель

Один из снарядов также попал в жилой дом, из-за чего начался сильный пожар

Украинские военнослужащие нанесли удар по городу Пологи в Запорожской области, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом член главного совета администрации региона Владимир Рогов рассказал в своем Telegram-канале, указав, что информация по жертвам и разрушениям уже уточняется.


«Город Пологи в Запорожской области подвергся очередному артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков Зеленского. В результате одного из попаданий ранен мужчина, вторым ударом ВСУшники попали в жилое здание, из-за чего начался сильный пожар», написал Рогов.


По его словам, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий обстрела. Рогов также уточнил, что ВСУ били прицельно именно по жилым районам города, где военных попросту нет.


«Удары из тяжелых видов вооружения были нанесены в два захода — в 11:30 и 14:50», — добавил он.


Ранее ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, о чем представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в своем Telegram-канале. Было выпущено шесть снарядов НАТО.


До этого украинские военные обстреляли центр Донецка, в результате чего погибли два человека. Еще пять местных жителей получили ранения.

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#спецоперация #происшествие #владимир рогов #запорожская область #рф #украина
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