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Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал виновными в атаке на А-50 в Белоруссии «местных партизан»
Попытку подрыва самолета он назвал «антитеррористической акцией» undefined
Новости

Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал виновными в атаке на А-50 в Белоруссии «местных партизан»

Попытку подрыва самолета он назвал «антитеррористической акцией»

Атаку на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме под Минском совершили «местные партизаны». Об этом в Twitter заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. При этом нападение он назвал «антитеррористической акцией».


«Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористическая акция, проведенная, кстати, местными партизанами», — написал Подоляк.


Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании террориста украинских спецслужб и его пособников, пытавшихся взорвать А-50. Речь идет в том числе о завербованном Киевом россиянине, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт.


По словам главы государства, диверсанта готовили представители СБУ и американские спецслужбы, используя самые высокие технологии. По его словам, самолет при атаке не получил значительных повреждений, кроме «царапин и одной пробоины в корпусе, которая не мешает выполнять его обязанности».


Лукашенко также заявил, что окончательно разочаровался в Украине, а президента страны Владимира Зеленского считает гнидой, так как тот знал о подготовке диверсии. Белорусский лидер также выразил уверенность, что подобные операции не проводятся без согласования с президентом страны.

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#белоруссия #происшествие #атака #рф #подоляк #украина
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