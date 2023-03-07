Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал виновными в атаке на А-50 в Белоруссии «местных партизан»

Атаку на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме под Минском совершили «местные партизаны». Об этом в Twitter заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. При этом нападение он назвал «антитеррористической акцией».





«Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористическая акция, проведенная, кстати, местными партизанами», — написал Подоляк.





Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании террориста украинских спецслужб и его пособников, пытавшихся взорвать А-50. Речь идет в том числе о завербованном Киевом россиянине, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт.





По словам главы государства, диверсанта готовили представители СБУ и американские спецслужбы, используя самые высокие технологии. По его словам, самолет при атаке не получил значительных повреждений, кроме «царапин и одной пробоины в корпусе, которая не мешает выполнять его обязанности».





Лукашенко также заявил, что окончательно разочаровался в Украине, а президента страны Владимира Зеленского считает гнидой, так как тот знал о подготовке диверсии. Белорусский лидер также выразил уверенность, что подобные операции не проводятся без согласования с президентом страны.