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Минобороны России сообщило о возвращении 90 военных из украинского плена
Всем солдатам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь undefined
Новости

Минобороны России сообщило о возвращении 90 военных из украинского плена

Всем солдатам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь

Из украинского плена удалось освободить 90 российских военных. Об этом сообщили в Минобороны России, подчеркнув, что в плену солдатам грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ всех бойцов доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации.


«7 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.


В оборонном ведомстве уточнили, что освобожденным военнослужащим уже оказывается необходимая им медицинская и психологическая помощь.


Последний известный обмен пленными состоялся 16 февраля, когда на родину вернулся 101 российский военный. Вскоре депутат Думы Шамсаил Саралиев показал первые кадры с освобожденный солдатами.


До этого РФ и Украина обменялись пленными бойцами 4 февраля. В Минобороны России тогда сообщили об освобождении 63 человек. Некоторые военные относились к «чувствительной категории» и оказались на свободе благодаря посредничеству властей ОАЭ.

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#спецоперация #минобороны рф #пленные #рф #украина
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