Минобороны России сообщило о возвращении 90 военных из украинского плена

Из украинского плена удалось освободить 90 российских военных. Об этом сообщили в Минобороны России, подчеркнув, что в плену солдатам грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ всех бойцов доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации.





«7 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.





В оборонном ведомстве уточнили, что освобожденным военнослужащим уже оказывается необходимая им медицинская и психологическая помощь.





Последний известный обмен пленными состоялся 16 февраля, когда на родину вернулся 101 российский военный. Вскоре депутат Думы Шамсаил Саралиев показал первые кадры с освобожденный солдатами.





До этого РФ и Украина обменялись пленными бойцами 4 февраля. В Минобороны России тогда сообщили об освобождении 63 человек. Некоторые военные относились к «чувствительной категории» и оказались на свободе благодаря посредничеству властей ОАЭ.