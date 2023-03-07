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Правительство Украины одобрило принудительную эвакуацию детей из зоны активных боев
Их будут вывозить по решению областных военных администраций undefined
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Правительство Украины одобрило принудительную эвакуацию детей из зоны активных боев

Их будут вывозить по решению областных военных администраций

Правительство Украины одобрило порядок принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Их будут вывозить по решению областных военных администраций.


«Основанием для проведения обязательной эвакуации теперь является решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения», говорится в сообщении Telegram-канала Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.


Во время обязательной эвакуации ребенка должен будет сопровождать один из родителей, заменяющее их лицо или другой законный представитель.


Украинские власти предупредили, что не допустят отказа родителей или опекунов от эвакуации детей. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила: «Если взрослые не в состоянии позаботиться о безопасности ребенка, это должно сделать государство».


В ведомстве уточнили, что сейчас под принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий подпадает только город Бахмут (другое название — Артемовск).

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#дети #украина #эвакуация
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