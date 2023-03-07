«112»: ФНС проверит Блиновскую, Самойлову и других звезд после обвинения блогера Лерчек в неуплате налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена проверить десяток интернет-звезд после обвинения блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, в неуплате налогов. 7 марта в доме Чекалиной прошли обыски, в отношении нее возбудили уголовное дело об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей.





По данным Telegram-канала «112», ФНС может проверить основателя бизнес-клуба «Трансформатор» Дмитрия Портнягина, автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую, жену рэпера Джигана Оксану Самойлову и других.





7 марта стало известно, что Лерчек предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Ее муж Артем Чекалин фигурирует как пособник по этому делу. Следователи оценили ущерб государству в более чем 311 миллионов рублей. Это считается особо крупным размером. С блогеров взяли подписки о невыезде.





Кроме того, Telegram-канал отмечает, что среди предполагаемых соучастников преступной схемы блогера Лерчек, которые помогали ей уходить от уплаты налогов, — ее мать, брат супруга и его жена, а также партнер по бизнесу Роман Вишняков.





Чекалиной грозит штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей — или в размере зарплаты или иного дохода за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет или без такового. Ей также грозит лишение свободы до шести лет.