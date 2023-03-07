Новости
Новости
St
«Новые люди» призвали не верить слухам об отравлении депутата Дениса Терехова мухоморами
Ранее в Сети появилась информация о том, что красноярский политик попал в реанимацию после употребления ядовитых грибов undefined
Эксклюзив Новости

«Новые люди» призвали не верить слухам об отравлении депутата Дениса Терехова мухоморами

Ранее в Сети появилась информация о том, что красноярский политик попал в реанимацию после употребления ядовитых грибов

В Сети распространяется информация о том, что депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии «Новые люди» Денис Терехов попал в реанимацию после употребления мухоморов. В красноярском отделении партии подтвердили Daily Storm, что Денис Терехов оказался в больнице. При этом однопартийцы предупредили, что не следует верить недостоверной информации о происшествии. 


«Не верьте всей информации, которая прямо сейчас попадает в информационное поле. Мы можем подтвердить, что Денис действительно находится в больнице. Но причину, по которой он туда попал, мы уточняем, поэтому подтвержденной и достоверной информации по этому поводу сейчас нет», ответил представитель регионального отделения «Новых людей».


В партии заявили, что произошедшее стало для них неожиданностью, но пообещали рассказать подробности инцидента, как только сами выяснят все обстоятельства. 


«Как только мы поймем, что случилось, — обязательно расскажем вам об этом. Надеемся, что жизни и здоровью Дениса ничего не угрожает. И продолжим оперативно информировать вас о его состоянии», заверил собеседник Daily Storm.


В ночь на 7 марта депутат Денис Терехов был доставлен в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского и находится в реанимации, сообщали Telegram-каналы. Его в тяжелом состоянии забрала скорая помощь из многоэтажки на Кутузовском проспекте, пишут в Telegram-канале «BRIEF MOSCOW». Полиция якобы выясняет, где Терехов мог раздобыть грибы, и действительно ли они стали причиной отравления.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#партия новые люди #отравление #красноярский край
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»