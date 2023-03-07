«Новые люди» призвали не верить слухам об отравлении депутата Дениса Терехова мухоморами

В Сети распространяется информация о том, что депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии «Новые люди» Денис Терехов попал в реанимацию после употребления мухоморов. В красноярском отделении партии подтвердили Daily Storm, что Денис Терехов оказался в больнице. При этом однопартийцы предупредили, что не следует верить недостоверной информации о происшествии.





«Не верьте всей информации, которая прямо сейчас попадает в информационное поле. Мы можем подтвердить, что Денис действительно находится в больнице. Но причину, по которой он туда попал, мы уточняем, поэтому подтвержденной и достоверной информации по этому поводу сейчас нет», — ответил представитель регионального отделения «Новых людей».





В партии заявили, что произошедшее стало для них неожиданностью, но пообещали рассказать подробности инцидента, как только сами выяснят все обстоятельства.





«Как только мы поймем, что случилось, — обязательно расскажем вам об этом. Надеемся, что жизни и здоровью Дениса ничего не угрожает. И продолжим оперативно информировать вас о его состоянии», — заверил собеседник Daily Storm.





В ночь на 7 марта депутат Денис Терехов был доставлен в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского и находится в реанимации, сообщали Telegram-каналы. Его в тяжелом состоянии забрала скорая помощь из многоэтажки на Кутузовском проспекте, пишут в Telegram-канале «BRIEF MOSCOW». Полиция якобы выясняет, где Терехов мог раздобыть грибы, и действительно ли они стали причиной отравления.