Власти Краснодарского края назвали фейком рассылки в мессенджерах об угрозе авиаудара

Власти Краснодарского края назвали фейком поступающие местным жителям рассылки в мессенджерах об угрозе ракетного удара. Администрация края заявила, что в приграничных регионах России рассылаются похожие сообщения и они не соответствуют действительности.





«Жителям нескольких городов Краснодарского края в социальных сетях и мессенджерах поступали сообщения о якобы угрозе ракетного авиаудара. Это — фейк!» — говорится в сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.





Гражданам посоветовали проверять достоверность таких сообщений на официальных сайтах властей Краснодарского края. Администрация региона напомнила, что ранее фейки об авиаударе распространяли в эфире радиостанций, подвергшихся хакерской атаке.





В МЧС России 28 февраля рассказали, что хакеры снова совершили атаку на телевидение и радиостанции в нескольких российских регионах. В эфире СМИ звучали ложные объявления о воздушной тревоге.





Заявления о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара также можно было услышать по радио 22 февраля. Об этом рассказали жители Белгорода, Ижевска, Пензы, Казани, Воронежа, Тюмени и других городов.