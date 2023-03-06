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Минобороны России: Военные Азербайджана 5 марта обстреляли автомобиль с силовиками Нагорного Карабаха
Пять человек погибли, двое были ранены undefined
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Минобороны России: Военные Азербайджана 5 марта обстреляли автомобиль с силовиками Нагорного Карабаха

Пять человек погибли, двое были ранены

Азербайджанские военные 5 марта обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. Пять человек погибли, еще двое пострадали, о чем сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что усилиями российских миротворцев это боестолкновение было прекращено.


«В 10:00 5 марта 2023 года в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха», сообщили в Минобороны.


В оборонном ведомстве уточнили, что погибли трое силовиков Нагорного Карабаха, еще один получил ранение. Азербайджан потерял в результате инцидента двух военнослужащих, еще один солдат пострадал.


Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами уже проводится разбирательство.


5 марта в МИД Азербайджана заявили о необходимости вывода армянских военнослужащих из Карабаха. В ведомстве также потребовали выполнения Трехсторонней декларации между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении нелегальной перевозки вооружения, боеприпасов, личного состава и мин из Армении на территорию Азербайджана.


В конце сентября 2020 года в регионе были возобновлены боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Они привели к жертвам среди мирного населения. Тогда стороны попытались заключить перемирие, однако успеха им удалось добиться лишь в ночь на 10 ноября.

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#азербайджан #минобороны рф #армения #происшествие #нагорный карабах
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