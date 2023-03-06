Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-феврале в 2,58 триллиона рублей

Дефицит федерального бюджета России в январе-феврале 2023 года составил 2,58 триллиона рублей. Об этом свидетельствует предварительная оценка Министерства финансов. Доходы бюджета за это же время, предварительно, составили 3,16 триллиона рублей.





«Объем доходов федерального бюджета в январе-феврале 2023 года составил 3,163 миллиарда рублей, что на 25% ниже объема поступления доходов в январе-феврале 2022 года», — говорится в сообщении ведомства.





Объем нефтегазовых доходов достиг 947 миллиардов рублей. Это на 46% ниже по сравнению с январем-февралем прошлого года. В Минфине пояснили, что уменьшение связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.





Ненефтегазовые доходы за первые два месяца 2023 года составили 2,217 триллиона рублей. Это на 9% меньше, чем в прошлом году. Снижение связано преимущественно «с сокращением поступлений налога на прибыль, что главным образом связано с единовременным возмещением в январе 2023 года переплат налога за предшествующие периоды».





Предварительно, объем расходов бюджета в январе-феврале года достиг 5,744 триллиона рублей. Это больше показателей аналогичного периода 2022 года на 52%.





В ведомстве объяснили рост расходов «оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам».