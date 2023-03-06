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Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-феврале в 2,58 триллиона рублей
Доходы бюджета за это же время, по предварительной оценке, составили 3,16 триллиона рублей Фото: Global Look Press / Николай Гынгазов
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Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-феврале в 2,58 триллиона рублей

Доходы бюджета за это же время, по предварительной оценке, составили 3,16 триллиона рублей

Фото: Global Look Press / Николай Гынгазов

Дефицит федерального бюджета России в январе-феврале 2023 года составил 2,58 триллиона рублей. Об этом свидетельствует предварительная оценка Министерства финансов. Доходы бюджета за это же время, предварительно, составили 3,16 триллиона рублей.


«Объем доходов федерального бюджета в январе-феврале 2023 года составил 3,163 миллиарда рублей, что на 25% ниже объема поступления доходов в январе-феврале 2022 года», говорится в сообщении ведомства.


Объем нефтегазовых доходов достиг 947 миллиардов рублей. Это на 46% ниже по сравнению с январем-февралем прошлого года. В Минфине пояснили, что уменьшение связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.


Ненефтегазовые доходы за первые два месяца 2023 года составили 2,217 триллиона рублей. Это на 9% меньше, чем в прошлом году. Снижение связано преимущественно «с сокращением поступлений налога на прибыль, что главным образом связано с единовременным возмещением в январе 2023 года переплат налога за предшествующие периоды».


Предварительно, объем расходов бюджета в январе-феврале года достиг 5,744 триллиона рублей. Это больше показателей аналогичного периода 2022 года на 52%. 


В ведомстве объяснили рост расходов «оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам». 

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#бюджет #минфин #финансы
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