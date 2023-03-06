Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября

Банк России до 9 сентября 2023 года продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Если вклад был открыт до 9 марта 2022 года, с него можно будет снять до 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства со вклада можно получить в рублях.





«Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов», — также сообщили в Центробанке.





Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки будут выдавать в рублях.





Кредитные организации смогут продавать доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. Другую валюту можно продавать без ограничений.





Юридические лица — резиденты до 9 сентября 2023 года смогут получить наличную валюту на командировочные расходы суммой не более пяти тысяч долларов или эквивалент в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. Ограничений на другие валюты нет.





Банки не смогут выдавать юридическим лицам — нерезидентам наличные в долларах, евро, фунтах стерлингов и японских иенах.





В Центробанке пояснили, что ограничения сохраняются из-за действующих против России санкций, запрещающих отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.