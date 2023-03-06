Пригожин: ВСУ создают группировки вокруг Артемовска для блокировки ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», сообщил, что Вооруженные силы Украины создают группировки вокруг города Артемовск для блокировки российских бойцов. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил за продолжение боев в Артемовске (украинское название — Бахмут).





«ЧВК «Вагнер» блокирует Бахмут. Для того, чтобы разблокировать Бахмут, желательно заблокировать ЧВК «Вагнер», — приводится заявление Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.





По словам бизнесмена, для блокировки частной военной компании ВСУ создала одну группировку в Славянске, вторую — в Северске, третью — в Часовом Яре, четвертую — в Константиновке.





Пригожин добавил, что просит помощи с боеприпасами и подкреплением, «а также с тем, чтобы им прикрыли фланги». «В случае, если все слаженно, без амбиций <...> сделают эту совместную работу, то тогда мы блокируем ВСУ, а ВСУ нас не блокирует», — заявил он.





Евгений Пригожин убежден, что украинские военные «будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно».





Ранее 6 марта в офисе президента Украины сообщили, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступили за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций украинских военных в Артемовске.