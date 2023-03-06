Международная федерация гимнастики отстранила от работы тренера Ирину Винер на два года

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила от работы на два года президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину Винер. Наказание связано с ее заявлениями в СМИ после поражения российской команды на Олимпиаде в Токио. Их признали оскорбительными и нарушающими правила организации.





Винер запретили участвовать или получать аккредитацию «на какую-либо роль в международных соревнованиях» под эгидой FIG на два года.





Ограничения вступят в силу через день после снятия санкций Международной федерации гимнастики с российского спорта, принятых в связи со военной операцией РФ на Украине.

















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