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Глава Минобороны Великобритании заявил о необходимости заменить военную технику
Процесс нужно ускорить на фоне конфликта на Украине, добавил Бен Уоллес undefined
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Глава Минобороны Великобритании заявил о необходимости заменить военную технику

Процесс нужно ускорить на фоне конфликта на Украине, добавил Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил об острой необходимости заменить военную технику страны. Процесс нужно ускорить на фоне конфликта на Украине, добавил глава ведомства.


Уоллес выступил на конференции по обороне и безопасности информационного портала Conservative Home. «Армия устарела около 15 лет назад, и нам действительно нужно заменить ее: ее техника, а не люди, остро нуждается в замене», цитирует министра РИА Новости.


В связи с военной операцией России на Украине требуется «ускорение реализации проектов по модернизации британской армии», подчеркнул он.


Министр сравнил британские сухопутные войска с дорогим вином, «которое испортилось примерно 15 лет назад», пишет ТАСС. Уоллес отметил, что участвует в переговорах об увеличении военного бюджета Великобритании и количественного состава армии в ближайшие годы. Сейчас он составляет 72,5 тысячи человек.


5 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США заставляют Европу финансировать Украину за счет благополучия европейцев, но сами несут значительно меньшие издержки. Он привел статистику расходов союзников на «милитаризацию и содержание киевского режима», согласно которой США находятся на двенадцатом месте.

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Володин заявил, что США заставляют ЕС финансировать Украину за счет благополучия европейцев

Политик также указал, что страны ЕС несут дополнительные издержки из-за санкций против России 5 марта 2023
Dailystorm - Володин заявил, что США заставляют ЕС финансировать Украину за счет благополучия европейцев
#техника #военные #минобороны #великобритания
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