Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил об острой необходимости заменить военную технику страны. Процесс нужно ускорить на фоне конфликта на Украине, добавил глава ведомства.





Уоллес выступил на конференции по обороне и безопасности информационного портала Conservative Home. «Армия устарела около 15 лет назад, и нам действительно нужно заменить ее: ее техника, а не люди, остро нуждается в замене», — цитирует министра РИА Новости.





В связи с военной операцией России на Украине требуется «ускорение реализации проектов по модернизации британской армии», подчеркнул он.





Министр сравнил британские сухопутные войска с дорогим вином, «которое испортилось примерно 15 лет назад», пишет ТАСС. Уоллес отметил, что участвует в переговорах об увеличении военного бюджета Великобритании и количественного состава армии в ближайшие годы. Сейчас он составляет 72,5 тысячи человек.





5 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США заставляют Европу финансировать Украину за счет благополучия европейцев, но сами несут значительно меньшие издержки. Он привел статистику расходов союзников на «милитаризацию и содержание киевского режима», согласно которой США находятся на двенадцатом месте.