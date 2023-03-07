В Госдепе заявили, что надеются о возвращении Москвы в ДСНВ к 2026 году

Вашингтон считает, что еще не время говорить о соглашении, которое пришло бы на смену российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. Также он подчеркнул, что власти сосредоточатся на том, чтобы вернуть Москву к соблюдению договора, который она, по словам Прайса, не выполняла.





«Так что прежде чем говорить о том, что произойдет в 2026 году, о потенциальном продлении нового ДСНВ, мы хотим сосредоточиться на том, чтобы вернуть Москву к соблюдению [договора]», — сказал он в ходе брифинга.





Он отметил, что Россия объявила только о приостановке участия в ДСНВ. Прайс также добавил, что страны, у которых есть ядерные арсеналы, должны быть ответственными.





«Это отвечает интересам американского народа, отвечает интересам народа России, отвечает интересам людей во всем мире», — сказал пресс-секретарь Госдепа.





21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о приостановке участия, а не о полном выходе страны из договора.





1 марта Путин подписал закон о приостановке участия РФ в договоре СНВ-3. Закон вступил в силу со дня опубликования, решение о возобновлении участия РФ в договоре примет российский лидер.