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В Госдепе заявили, что надеются о возвращении Москвы в ДСНВ к 2026 году
Другое соглашение разрабатывать еще преждевременно, уверены власти undefined
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В Госдепе заявили, что надеются о возвращении Москвы в ДСНВ к 2026 году

Другое соглашение разрабатывать еще преждевременно, уверены власти

Вашингтон считает, что еще не время говорить о соглашении, которое пришло бы на смену российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. Также он подчеркнул, что власти сосредоточатся на том, чтобы вернуть Москву к соблюдению договора, который она, по словам Прайса, не выполняла.


«Так что прежде чем говорить о том, что произойдет в 2026 году, о потенциальном продлении нового ДСНВ, мы хотим сосредоточиться на том, чтобы вернуть Москву к соблюдению [договора]», — сказал он в ходе брифинга.


Он отметил, что Россия объявила только о приостановке участия в ДСНВ. Прайс также добавил, что страны, у которых есть ядерные арсеналы, должны быть ответственными.


«Это отвечает интересам американского народа, отвечает интересам народа России, отвечает интересам людей во всем мире», — сказал пресс-секретарь Госдепа.


21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о приостановке участия, а не о полном выходе страны из договора.


1 марта Путин подписал закон о приостановке участия РФ в договоре СНВ-3. Закон вступил в силу со дня опубликования, решение о возобновлении участия РФ в договоре примет российский лидер.

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Володин призвал США «не валять дурака» и прекратить говорить с Россией на языке ультиматумов

Председатель Госдумы считает, что приостановка участия РФ в ДСНВ — адекватный ответ на внешнюю политику Вашингтона 22 февраля 2023
Dailystorm - Володин призвал США «не валять дурака» и прекратить говорить с Россией на языке ультиматумов
#вооружения #госдепартамент #дипломатия
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