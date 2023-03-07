РБК: Минобороны предложило сохранять служебное жилье за семьями участников СВО

Минобороны России подготовило поправки в федеральный закон «О статусе военнослужащих», утверждает РБК со ссылкой на источники. Согласно документу, семьям военных за рубежом и в «отдельных регионах России» будут иметь право жить в служебной или арендуемой квартире независимо от места службы.





«Документ предполагает, что им и их семьям дадут возможность проживать в служебном или арендуемом жилье вне зависимости от изменения места прохождения службы, а также получать компенсацию за аренду», — пишет РБК.





Аналогичные изменения будут введены и для сотрудников внутренних дел, уточняет газета. В документе указано, что такие меры направлены на «повышение социальной поддержки и уровня социальной защищенности военнослужащих».





Законопроект был вынесен министром обороны России Сергеем Шойгу на заседание профильной комиссии правительства и одобрен, сообщает РБК со ссылкой на источник.





4 марта Минобороны сообщило о визите Шойгу на передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» в зоне СВО. Министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и других офицеров по текущей обстановке. Он также вручил награды некоторым военным.